Velodyne Lidar Firma un Contrato de Compraventa por Cinco Años con ThorDrive

Los vehículos autónomos de ThorDrive, equipados con sensores de Velodyne, prestarán servicios para carga y equipaje en aeropuertos de todo el mundo

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció hoy la firma de un contrato de compraventa por un período de cinco años para suministrar sensores Ultra Puck™ a ThorDrive, empresa de tecnología autónoma. ThorDrive utilizará los sensores lidar de Velodyne para equipar sus tractores de apoyo en tierra para carga y equipaje en un programa revolucionario de vehículos autónomos (Autonomous Vehicle, AV) en el Aeropuerto Internacional de Cincinnati / Norte de Kentucky (CVG).





Los vehículos autónomos de ThorDrive, equipados con varios sensores Ultra Puck de Velodyne, fueron desarrollados directamente en entornos complejos en donde la seguridad es fundamental en las puertas de embarque de CVG. La validación del concepto apunta a mejorar la seguridad y la eficacia de carga del aeropuerto, y habrá unidades a la venta hacia fines de 2021. En 2019, CVG, el 7.º aeropuerto de carga más grande de Norteamérica, manipuló más de 1,2 millones de toneladas de carga y equipaje para más de 9,1 millones de pasajeros. Al utilizar la solución de ThorDrive, las aerolíneas pueden transportar autónomamente equipaje y carga desde los aviones y hacia estos en todo el predio, en cualquier momento, día y noche. Un tránsito de materiales seguro y eficaz es fundamental para que las aerolíneas puedan proteger y manipular artículos conservando a la vez un cronograma de vuelos ajustado.

ThorDrive eligió Ultra Puck para sus camionetas de tránsito de carga porque la tecnología patentada de vista envolvente en 3D del sensor proporciona la detección de objetos en tiempo real necesaria para una navegación segura y eficaz, y un funcionamiento confiable. Los vehículos autónomos de ThorDrive, equipados con las soluciones lidar de Velodyne, utilizan la infraestructura existente y pueden funcionar en condiciones meteorológicas extremas como lluvia, nieve y hielo, día y noche. ThorDrive ha estado utilizando los sensores lidar de Velodyne en el desarrollo de su tecnología de conducción autónoma desde 2010. ThorDrive planea expandir aún más sus soluciones de AV en el mercado de los equipos de apoyo en tierra para aviación, además de aplicaciones industriales y de fabricación.

“Nuestras asociaciones en innovación se enfocan en la viabilidad a largo plazo y la escala”, indicó Brian Cobb, director de Innovación del Aeropuerto Internacional de Cincinnati / Norte de Kentucky. “Este contrato es un evento distintivo para la capacidad de ampliación de ThorDrive con la tecnología de sensores de avanzada de Velodyne”.

“Velodyne es nuestro socio de confianza y de largo plazo para entregar sensores confiables de alta calidad a un nivel de precios económico”, comentó Edward Shelton, vicepresidente de Desarrollo comercial de ThorDrive. “Nuestro software está adaptado a las capacidades de última generación de sus sensores, lo que permite progresar en nuestros esfuerzos por brindar soluciones transformadoras para logística de aerolíneas y aplicaciones futuras de nuestra tecnología autónoma. Al trabajar con Velodyne como líderes de la industria, podremos hacer realidad el futuro del traslado de carga, equipos y materiales”.

“Estamos encantados de trabajar con ThorDrive a medida que brindan programas innovadores de tránsito de carga para aeropuertos en Norteamérica y en todo el mundo, mejorando la seguridad y eficiencia”, expresó Laura Wrisley, vicepresidenta de Ventas para Norteamérica de Velodyne Lidar. “Han estado a la vanguardia de la innovación en entrega y logística, y estamos orgullosos de trabajar con ellos en ese camino. Los vehículos autónomos de ThorDrive muestran que los sensores lidar de Velodyne proporcionan el rango y el campo de visión necesarios para obtener visibilidad en entornos complejos con el fin de detectar y evitar obstáculos y lograr así un transporte logístico seguro”.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne es la primera empresa especializada en lidar que cotiza en la bolsa y es conocida en todo el mundo por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

Acerca de ThorDrive

ThorDrive es un desarrollador completo de tecnología de conducción autónoma para los mercados de aviación, industrial y automotor de primer nivel. Con operaciones en Corea del Sur y sede central en Cincinnati, Ohio, ThorDrive ha desarrollado soluciones autónomas para el traslado seguro y eficiente de materiales, carga, equipaje y personas desde 2016. A través de asociaciones con la industria, fábricas y clientes, el foco principal de ThorDrive es multiplicar sus soluciones autónomas en industrias y con clientes que buscan desarrollar e implementar tecnologías que mejoran la seguridad manteniendo a la vez la ventaja competitiva. Para obtener más información, visite www.thordrive.ai.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro” dentro del significado de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Títulos Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de los EE. UU. de 1995, incluidas, entre otras, todas las declaraciones que no sean hechos históricos que incluyen, entre otras, declaraciones sobre mercados objetivos, productos nuevos, esfuerzos de desarrollo y competencia de Velodyne. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras “estima”, “proyecta”, “espera”, “anticipa”, “prevé”, “planea”, “pretende”, “cree”, “busca”, “puede”, “hará”, “puede”, “debería”, “futuro”, “propone” y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Dichas declaraciones a futuro no son garantías de futuro desempeño, condiciones o resultados e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales están fuera del control de Velodyne, que podrían llevar a que los resultados reales difieran materialmente de los resultados analizados en las declaraciones a futuro. Algunos factores importantes, entre otros, que pueden afectar los resultados o efectos reales incluyen la capacidad de Velodyne para gestionar el crecimiento; la capacidad de Velodyne para ejecutar su plan de negocios; las incertidumbres relacionadas con la capacidad de los clientes de Velodyne para comercializar sus productos y la aceptación final de esos productos en el mercado; el impacto incierto de la pandemia de la COVID-19 en los negocios de Velodyne y de sus clientes; las incertidumbres relacionadas con las estimaciones de Velodyne sobre el tamaño de los mercados para sus productos; incertidumbres con respecto a la regulación gubernamental y la adopción de lidar para la seguridad de los peatones, la congestión del tráfico y las aplicaciones de ciudades inteligentes; la tasa y el grado de aceptación del mercado de los productos de Velodyne; el índice y el grado de aceptación de los productos de Velodyne en el mercado; el éxito de otros productos y servicios similares relacionados con sensores y lidar que existen o pueden llegar a estar disponibles; la capacidad de Velodyne para identificar e integrar adquisiciones; las incertidumbres relacionadas con los litigios actuales y potenciales de Velodyne o la validez o la aplicabilidad de la propiedad intelectual de Velodyne; y las condiciones económicas y de mercado generales que afectan a la demanda de los productos y servicios de Velodyne. Velodyne no asume responsabilidad alguna, salvo lo exigido por ley, de actualizar o revisar las declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o en cualquier otro respecto.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

