Velodyne Lidar firma un contrato de compraventa plurianual con Emesent

El sistema de escaneo autónomo de Emesent, equipado con sensores de Velodyne, acelera y facilita la captura de datos en las industrias de forestación, infraestructura, mapeo y cinematografía.

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc.(Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció hoy un contrato de compraventa plurianual para proporcionar sensores Puck LITE™ a Emesent, líder mundial en autonomía de drones, mapeo lidar y análisis de datos. Emesent utiliza sensores lidar de Velodyne a fin de impulsar su galardonado sistema de escaneo móvil Hovermap para mapear entornos peligrosos y sin cobertura de GPS.





Hovermap, que puede utilizarse de manera portátil o montarse en un drone, usa lidar Puck LITE como su sensor principal de percepción y mapeo. Hovermap combina tecnologías de avanzada en prevención de colisiones y vuelo autónomo para mapear áreas desafiantes e inaccesibles, y su uso es apto tanto sobre la superficie como en espacios subterráneos, interiores o exteriores. Hovermap posee una característica de coloración para sus nubes de puntos 3D que aporta un contexto adicional para la visualización y el análisis.

Hovermap ofrece captura de datos de alta calidad para las industrias de minería, construcción/infraestructura, forestación, defensa, petróleo y gas y cinematografía. Daniel Thomas de XM2, líder de la cinematografía con drones en Australia y cliente de Hovermap, afirmó: “Cuando se trabaja en un escenario en vivo para capturar datos de efectos visuales en la industria cinematográfica, la velocidad es clave. En la actualidad, utilizamos Hovermap para cubrir áreas que tradicionalmente no tenían un método de captura lidar eficaz, por ejemplo, arriba de los edificios y en sectores complicados dentro del escenario, en una fracción del tiempo que toma hacerlo con un lidar terrestre. Ahora podemos operar entre tomas, capturando áreas que normalmente nos tomarían una hora en cinco minutos”.

“El lidar Puck LITE de Velodyne es un sensor extraordinario para los sistemas de mapeo móvil ya que es compacto, liviano y de alto rendimiento”, comentó el Dr. Stefan Hrabar, director ejecutivo de Emesent. “El sensor nos ayudó a crear una tecnología revolucionaria que pudiese obtener datos vitales en entornos desafiantes y en tiempo real, sin poner en riesgo la seguridad de la máquina ni del operador”.

El Dr. Hrabar analizará cómo abordar la exploración autónoma en entornos desafiantes e inaccesibles en el seminario web Velodyne Lidar LIVE! el 28 de enero de 2021 a la 1:00 p. m. hora estándar del Pacífico. Para asistir de manera gratuita, haga clic aquí: Inscripción en el seminario web de Emesent.

“El uso innovador de los sensores lidar de Velodyne permite un escaneo móvil autónomo rápido que ofrece información de operaciones de manera segura en una gama de aplicaciones”, señaló Anand Gopalan, director ejecutivo de Velodyne Lidar. “Hovermap muestra de manera excelente cómo la capacidad de captura de 360 grados de Puck LITE permite que las empresas generen datos precisos, georreferenciados y de alta calidad en la nube de puntos”.

Los sensores Puck LITE de Velodyne brindan una imagen de alta resolución para medir y analizar los espacios interiores y exteriores. Diseñado para aplicaciones que requieren un sensor liviano y compacto, Puck LITE ofrece una magnífica resolución y rendimiento para aplicaciones móviles y de vehículos aéreos no tripulados (Unmanned Aerial Vehicles, UAV) o drones. Ofrece una vista del entorno completa de 360 grados para proporcionar datos 3D en tiempo real.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne es la primera empresa especializada en lidar que cotiza en la bolsa y es conocida en todo el mundo por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro” dentro del significado de las disposiciones de “puerto seguro” de la ley de Reforma de litigios sobre títulos privados (Private Securities Litigation Reform Act) de EE. UU. de 1995, incluidas, entre otras, todas las declaraciones que no sean hechos históricos que incluyen, entre otras, declaraciones sobre mercados objetivos, productos nuevos, esfuerzos de desarrollo y competencia de Velodyne. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras “estima”, “proyecta”, “espera”, “anticipa”, “pronostica”, “planea”, “pretende”, “cree”, “busca”, “puede”, “hará”, “debería”, “futuro”, “propone” y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Dichas declaraciones a futuro no son garantías de futuro desempeño, condiciones o resultados e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales están fuera del control de Velodyne, que podrían llevar a que los resultados reales difieran materialmente de los resultados analizados en las declaraciones a futuro. Algunos factores importantes, entre otros, que pueden afectar los resultados o efectos reales incluyen las incertidumbres relacionadas con la capacidad de los clientes de Velodyne para comercializar sus productos y la aceptación final de esos productos en el mercado; la capacidad de Velodyne para gestionar el crecimiento; la capacidad de Velodyne para llevar a cabo su plan de negocios; el impacto incierto de la pandemia del COVID-19 en los negocios de Velodyne y de sus clientes; las incertidumbres relacionadas con las estimaciones de Velodyne sobre el tamaño de los mercados para sus productos; el índice y el grado de aceptación de los productos de Velodyne en el mercado; el éxito de otros productos y servicios similares relacionados con sensores y lidar que existen o pueden llegar a estar disponibles; la capacidad de Velodyne para identificar e integrar adquisiciones; las incertidumbres relacionadas con los litigios actuales y potenciales de Velodyne o la validez o la aplicabilidad de la propiedad intelectual de Velodyne; y las condiciones económicas y de mercado generales que afectan a la demanda de los productos y servicios de Velodyne. Velodyne no asume responsabilidad alguna, salvo lo exigido por ley, de actualizar o revisar las declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o en cualquier otro respecto.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Relaciones con los Inversores

Andrew Hamer



Director financiero



InvestorRelations@velodyne.com

Medios

Landis Communications Inc.



Sean Dowdall



(415) 286-7121



velodyne@landispr.com