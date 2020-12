Velodyne Lidar Firma un Contrato de Compraventa de Varios Años con Motional para Brindar Sensores Alpha Prime para sus Vehículos de Conducción Autónoma

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR) anunció hoy un contrato de compraventa de varios años de los sensores Alpha Prime™ con Motional, líder mundial en tecnología de conducción autónoma. Velodyne será el proveedor exclusivo de sensores de detección y alcance de luz (light detection and ranging, lidar) de visión envolvente y largo alcance para los vehículos de conducción autónoma de nivel 4 de la Sociedad de Ingenieros Automotrices (Society of Automotive Engineers, SAE) de Motional.





El sensor Alpha Prime es líder en la industria por su rango, resolución y campo de visión combinados que abordan colectivamente los requisitos de alto rendimiento de los vehículos autónomos. El sensor se desarrolló para mejorar la seguridad en la autonomía y ofrece alta resolución, junto con una reflectividad sólida, lo que simplifica la detección y el seguimiento de vehículos, peatones y otras obstrucciones de las rutas. El Alpha Prime puede ayudar a los vehículos autónomos a conducir por rutas a diversas velocidades y a viajar en una variedad de condiciones propias de los caminos, como lluvia, aguanieve y nieve.

Motional se ha mantenido a la vanguardia de la innovación en los vehículos autónomos durante décadas y ha brindado tecnología de conducción autónoma a cientos de miles de personas. Está creando los vehículos y sistemas de conducción autónoma más seguros y de mayor rendimiento a nivel global que mejorarán fundamentalmente la movilidad en todo el mundo.

“Al trabajar con Motional, nos encontramos a la vanguardia para lograr que los vehículos de conducción autónoma sean una realidad cotidiana segura”, expresó Anand Gopalan, director ejecutivo de Velodyne Lidar. “Velodyne y Motional comparten la misión de la seguridad como máxima prioridad, y nos enorgullece que nuestros sensores Alpha Prime serán utilizados por los vehículos de Motional mientras conducen de forma segura por rutas reales”.

Alpha Prime de Velodyne es un sensor lidar de próxima generación que utiliza la tecnología patentada de percepción de visión envolvente de 360 grados de Velodyne para respaldar la movilidad autónoma. Como resultado de más de diez años de desarrollo y aprendizaje de lidar, Alpha Prime apoya el funcionamiento autónomo en una amplia gama de entornos viales, incluyendo áreas urbanas y de carreteras.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne es la primera empresa especializada en lidar que cotiza en la bolsa y es conocida en todo el mundo por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro” dentro del significado de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Títulos Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de los EE. UU. de 1995, incluidas, entre otras, todas las declaraciones que no sean hechos históricos que incluyen, entre otras, declaraciones sobre mercados objetivos, productos nuevos, esfuerzos de desarrollo y competencia de Velodyne. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras “estima”, “proyecta”, “espera”, “anticipa”, “prevé”, “planea”, “pretende”, “cree”, “busca”, “puede”, “hará”, “puede”, “debería”, “futuro”, “propone” y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Dichas declaraciones a futuro no son garantías de futuro desempeño, condiciones o resultados e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales están fuera del control de Velodyne, que podrían llevar a que los resultados reales difieran materialmente de los resultados analizados en las declaraciones a futuro. Algunos factores importantes, entre otros, que pueden afectar los resultados o efectos reales incluyen la capacidad de Velodyne para gestionar el crecimiento; la capacidad de Velodyne para ejecutar su plan de negocios; las incertidumbres relacionadas con la capacidad de los clientes de Velodyne para comercializar sus productos y la aceptación final de esos productos en el mercado; el impacto incierto de la pandemia de COVID-19 en los negocios de Velodyne y de sus clientes; las incertidumbres relacionadas con las estimaciones de Velodyne sobre el tamaño de los mercados para sus productos; el índice y el grado de aceptación de los productos de Velodyne en el mercado; el éxito de otros productos y servicios similares relacionados con sensores y lidar que existen o pueden llegar a estar disponibles; la capacidad de Velodyne para identificar e integrar adquisiciones; las incertidumbres relacionadas con los litigios actuales y potenciales de Velodyne o la validez o la aplicabilidad de la propiedad intelectual de Velodyne; y las condiciones económicas y de mercado generales que afectan a la demanda de los productos y servicios de Velodyne. Velodyne no asume responsabilidad alguna, salvo lo exigido por ley, de actualizar o revisar las declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o en cualquier otro respecto.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Relaciones con los Inversores

Andrew Hamer



director financiero



InvestorRelations@velodyne.com

Medios

Landis Communications Inc.



Sean Dowdall



(415) 286-7121



velodyne@landispr.com