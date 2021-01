Velodyne Lidar Elogia el Plan de la NHTSA para Actualizar el NCAP

Velodyne fomenta la colaboración del gobierno y la industria para promover la seguridad de los vehículos

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) elogió hoy el plan de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) del Departamento de Transporte de los Estados Unidos por actualizar su Programa de evaluación de automóviles nuevos (New Car Assessment Program, NCAP) La propuesta de la NHTSA incorporaría cuatro capacidades de sistemas avanzados de asistencia al conductor (Advanced Driver Assistance System, ADAS) al NCAP, al mantener el ritmo de las tecnologías de seguridad en evolución y brindar información esencial a los consumidores.





El NCAP es el programa principal de información al consumidor del gobierno de los Estados Unidos para evaluar el desempeño de seguridad de los vehículos. La propuesta de la NHTSA para incorporar tecnologías de ADAS al NCAP incluye frenado automático de emergencia por peatones, soporte para mantener el carril, advertencia e intervención de punto ciego. La propuesta solicita aportes sobre la mejor manera de desarrollar un sistema de calificación de la NHTSA para las tecnologías de ADAS. También solicita comentarios sobre posibles enfoques para transmitir esta información en la etiqueta de Monroney, que se muestra en todos los automóviles nuevos y brinda información importante sobre los vehículos a los consumidores.

“La propuesta de la NHTSA tiene el potencial de salvar vidas. Incorporar ADAS al NCAP es un gran impulso en el avance de las características de seguridad en los automóviles y la educación de los consumidores sobre lo que esas características pueden y no hacer”, expresó Mircea Gradu, PhD, vicepresidente sénior de Producto y Calidad de Velodyne Lidar. “Velodyne se ha comprometido durante mucho tiempo con la NHTSA y otros líderes de seguridad automotriz sobre cómo estandarizar las características de ADAS y establecer un sistema de calificación que mida los niveles de desempeño de ADAS. Estamos ansiosos por trabajar con la agencia y con todas las partes interesadas para completar esta importante iniciativa”.

Velodyne se ha dedicado durante años a probar sensores de detección y alcance de luz (light detection and ranging, lidar) y desarrollar métricas de seguridad para los ADAS. Los nuevos planes de la NHTSA permiten a Velodyne compartir los hallazgos de la empresa, al brindar aportes sobre las capacidades de ADAS centrados en lidar que tienen un rendimiento superior después de la puesta del sol, una ventaja sobre las soluciones de ADAS actuales de radar + cámara. Lidar tiene iluminación propia; su conjunto de rayos láser puede percibir con precisión el entorno tanto en la oscuridad como en la luz del día. Lidar ha sido durante mucho tiempo un sensor clave para la conducción autónoma y ahora Velodyne está aplicando la tecnología lidar para la seguridad de los vehículos con ADAS, y planea ofrecer soluciones de software y sistemas lidar en incrementos de seguridad y protección cada vez mayores.

Sistema de calificación de ADAS de cinco diamantes

Velodyne tiene un compromiso de larga data de fomentar la comprensión de los beneficios de seguridad y movilidad de las capacidades de conducción avanzadas para los consumidores, las empresas, el gobierno, la seguridad pública y las audiencias comunitarias. Entre estos esfuerzos, se incluyen el desarrollo de un marco para un sistema de calificación de cinco diamantes, destinado a establecer evaluaciones de desempeño estandarizadas de las características de ADAS. El sistema tiene como objetivo fomentar la transparencia en el mercado y promover el máximo efecto positivo de las tecnologías de ADAS.

El sistema de calificación de cinco niveles utiliza diamantes para marcar logros importantes en el rendimiento del sistema de vehículos. Las tecnologías fundamentales de ADAS incluidas en el sistema de calificación de cinco diamantes son el control de crucero adaptativo, la asistencia de mantenimiento de carril, el frenado automático de emergencia, la dirección automática de emergencia y el control de punto ciego.

Velodyne ha presentado el sistema propuesto para fomentar el perfeccionamiento y la cuantificación de los descriptores de desempeño para diferentes organizaciones, entre las que se incluyen la NHTSA, la SAE International, el Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (National Transportation Safety Board, NTSB) y la International Alliance for Mobility Testing and Standardization (IAMTS). Velodyne desarrolló un documento técnico sobre el sistema de calificación llamado “An ADAS Feature Rating System: Proposing a New Industry Standard” (Sistema de calificación de características de ADAS: propuesta de un nuevo estándar industrial).

Velodyne prevé que los resultados del sistema de evaluación de ADAS se puedan incorporar a la etiqueta de Monroney. Velodyne ha desarrollado una etiqueta de calificación de ADAS propuesta para la revisión del gobierno y la industria. Es similar a la etiqueta actual de resistencia a choques desarrollada por la NHTSA y puede usarse para informar a los consumidores sobre las capacidades de ADAS de los vehículos antes de que compren un automóvil.

Mejora de ADAS para reducir los peligros nocturnos para los peatones

Además, Velodyne ha solicitado que se realicen más pruebas del desempeño de ADAS en escenarios nocturnos oscuros. Esta expansión abordaría una brecha en los protocolos de prueba actuales que se enfocan principalmente en las condiciones diurnas y pasan por alto en gran medida los riesgos para los peatones de las características de ADAS que no funcionan de forma correcta en condiciones nocturnas oscuras.

Más de 6000 peatones mueren cada año en choques relacionados con el tráfico en los Estados Unidos, y la gran mayoría de las muertes ocurre en condiciones oscuras según los informes de la NHTSA. Los ADAS actuales, con frenado automático de emergencia por peatones (Pedestrian Automatic Emergency Braking, PAEB) que utiliza tecnología de cámara y radar, frecuentemente no protegen a los peatones en condiciones oscuras según las pruebas independientes de la NHTSA y la American Automobile Association (AAA).

Para reflejar las condiciones de la vida real, Velodyne propone ampliar los protocolos de prueba de PAEB para incluir las pruebas realizadas en condiciones nocturnas oscuras. Este cambio protegería al público y brindaría a los consumidores información útil sobre las capacidades y las limitaciones de los diferentes sistemas de detección de peatones.

Esta propuesta se aborda en un documento técnico de Velodyne llamado “Improving Pedestrian Automatic Emergency Braking (PAEB) in Dark, Nighttime Conditions” (Mejora del frenado automático de emergencia por peatones [PAEB] en condiciones nocturnas oscuras). Además, el documento técnico incluye los resultados de las pruebas de PAEB nocturnas realizadas por Velodyne. Las pruebas evaluaron un sistema de PAEB de alta calificación que utiliza la tecnología actual basada en cámaras y radar y el sistema de PAEB de Velodyne que utiliza el sensor Velarray H800 y el software Vella™ de Velodyne. En estas condiciones nocturnas, la cámara y el sistema PAEB basado en radar fallaron en los cinco escenarios, mientras que el sistema basado en lidar evitó un choque en cada situación probada.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne es la primera empresa especializada en lidar que cotiza en la bolsa y es conocida en todo el mundo por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro” dentro del significado de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Títulos Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de los EE. UU. de 1995, incluidas, entre otras, todas las declaraciones que no sean hechos históricos que incluyen, entre otras, declaraciones sobre mercados objetivos, productos nuevos, esfuerzos de desarrollo y competencia de Velodyne. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras “estima”, “proyecta”, “espera”, “anticipa”, “prevé”, “planea”, “pretende”, “cree”, “busca”, “puede”, “hará”, “puede”, “debería”, “futuro”, “propone” y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Dichas declaraciones a futuro no son garantías de futuro desempeño, condiciones o resultados e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales están fuera del control de Velodyne, que podrían llevar a que los resultados reales difieran materialmente de los resultados analizados en las declaraciones a futuro. Algunos factores importantes, entre otros, que pueden afectar los resultados o efectos reales incluyen la capacidad de Velodyne para gestionar el crecimiento; la capacidad de Velodyne para ejecutar su plan de negocios; las incertidumbres relacionadas con la capacidad de los clientes de Velodyne para comercializar sus productos y la aceptación final de esos productos en el mercado; el impacto incierto de la pandemia de la COVID-19 en los negocios de Velodyne y de sus clientes; las incertidumbres relacionadas con las estimaciones de Velodyne sobre el tamaño de los mercados para sus productos; el índice y el grado de aceptación de los productos de Velodyne en el mercado; el éxito de otros productos y servicios similares relacionados con sensores y lidar que existen o pueden llegar a estar disponibles; la capacidad de Velodyne para identificar e integrar adquisiciones; las incertidumbres relacionadas con los litigios actuales y potenciales de Velodyne o la validez o la aplicabilidad de la propiedad intelectual de Velodyne; y las condiciones económicas y de mercado generales que afectan a la demanda de los productos y servicios de Velodyne. Velodyne no asume responsabilidad alguna, salvo lo exigido por ley, de actualizar o revisar las declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o en cualquier otro respecto.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Relaciones con los inversores



Andrew Hamer



director financiero



InvestorRelations@velodyne.com

Medios

Landis Communications Inc.



Sean Dowdall



(415) 286-7121



velodyne@landispr.com