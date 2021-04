Velodyne Lidar Anuncia un Contrato Plurianual con AGM Systems LLC

AGM Systems lanza una nueva solución de mapeo UAV basada en Velodyne Lidar para las principales empresas de energía en todo el mundo

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció hoy un acuerdo plurianual con AGM Systems LLC, que proporciona tecnología de hardware y software de última generación para la recopilación, procesamiento y análisis de datos de mapeo aéreos y móviles. AGM Systems utilizará el sensor lidar Ultra Puck de Velodyne en su nueva solución de mapeo de vehículos aéreos no tripulados (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) AGM-MS3. Esta solución es la segunda generación de una de las tecnologías de escaneo lidar de UAV más populares para mapeo en Rusia. AGM Systems sirve a los líderes mundiales en el sector energético con su tecnología multifuncional de alto rendimiento basada en el lidar de Velodyne.





AGM Systems LLC es la primera empresa de Rusia en utilizar LIDAR en UAV de alas fijas, al elegir Velodyne por la alta calidad, bajo consumo de energía y confiabilidad de su tecnología. Las soluciones UAV Velodyne habilitadas para lidar de AGM Systems han sido validadas por la experiencia de sus clientes y de sus socios.

“La calidad de los datos del AGM-MS3, habilitado por Ultra Puck de Velodyne Lidar, se confirma mediante evaluaciones realizadas en un sitio de pruebas especializado de la universidad”, afirmó Kamina Nadezha, rector de la Universidad Estatal de Geodesia y Cartografía de Moscú. “En el transcurso del estudio, se evaluaron la precisión, el detalle, la repetibilidad y la estabilidad del sistema. Por el momento, esta es la mejor solución en el mercado ruso para el mapeo de UAV con lidar, verificado por nuestra universidad”.

El uso combinado de los sistemas de navegación inercial AGM-PS, la salida Velodyne Lidar altamente detallada y el software patentado permiten obtener una precisión centimétrica al escanear desde alturas de hasta 200 metros. Un factor clave para los UAV es la navegación y el aterrizaje seguro, por lo que AGM Systems eligió el sensor lidar Ultra Puck compacto y preciso de Velodyne.

“Los sensores lidar Ultra Puck de Velodyne son soluciones tecnológicas fiables, precisas y versátiles”, señaló Mischenko Yury, director de producción de AGM Systems LLC. “Satisfacen las necesidades de nuestros clientes con poco peso, bajo consumo de energía y facilidad de integración. Velodyne es un nombre muy respetado en la industria y un socio valioso para nosotros”.

“Algunas de las empresas más grandes del mundo confían en las soluciones AGM equipadas con Ultra Puck de Velodyne para lograr un mapeo preciso”, afirmó Erich Smidt, director ejecutivo de Velodyne Europe. “Los UAV de AGM Systems son un gran ejemplo de cómo los sensores de Velodyne permiten aplicaciones de topografía, evaluación en tiempo real y monitoreo de valiosos recursos energéticos”.

Además de las soluciones impulsadas por Velodyne, AGM Systems proporciona una implementación integral de tecnologías de escaneo láser en el proceso de producción. Debido a esto, las tecnologías están disponibles para una variedad de clientes, desde un topógrafo común o una universidad, hasta líderes del mercado en el campo del diseño y de la construcción. La experiencia de especialistas en los campos de la física, geodesia, matemáticas aplicadas y otras disciplinas le permite a AGM Systems resolver los problemas técnicos más complejos y brindar a los clientes un producto innovador.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne es la primera empresa especializada en lidar que cotiza en la bolsa y es conocida en todo el mundo por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos.

