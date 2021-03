Velodyne Lidar anuncia los nombramientos de ejecutivos para avanzar en la continuación del liderazgo global de la compañía en el mercado Lidar

Sinclair Vass es nombrado director comercial

Mike Jellen es ascendido a director de estrategia

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció hoy el nombramiento de Sinclair Vass como director comercial, en reemplazo de Mike Jellen. El Sr. Vass se une a Velodyne desde Focuslight Technologies, donde ocupó el cargo de vicepresidente sénior corporativo y fue responsable de impulsar el crecimiento rentable como líder de su unidad de negocio de Óptica láser. Como director comercial de Velodyne Lidar, el Sr. Vass será responsable de las ventas mundiales y de profundizar en las relaciones con los clientes de la empresa.





Junto con el nombramiento del Sr. Vass, el Sr. Jellen ha sido ascendido a director de Estrategia, donde será responsable de impulsar el crecimiento de Velodyne mediante fusiones y adquisiciones e iniciativas de desarrollo corporativo. Tanto el Sr. Vass como el Sr. Jellen dependerán directamente del director ejecutivo, el Dr. Anand Gopalan.

“Me siento sumamente entusiasmado por la creciente fuerza de nuestro equipo directivo, ya que seguimos innovando para satisfacer la creciente demanda de nuestras revolucionarias soluciones de hardware y software”, expresó el Dr. Gopalan. “Nuestra variada gama de clientes utiliza las tecnologías de Velodyne para cambiar el mundo. Confío plenamente en que Sinclair y Mike ayudarán a Velodyne a hacer realidad nuestra visión de mejorar vidas y hacer del mundo un lugar más seguro”.

Acerca de Sinclair Vass

Sinclair Vass es un ejecutivo experimentado en los mercados de las telecomunicaciones, electrónica de consumo, automotriz y de láser industrial. Actualmente, el Sr. Vass es director comercial de Velodyne Lidar, donde es responsable de impulsar el crecimiento de los ingresos en todos los mercados y zonas geográficas de Velodyne. Antes de unirse a Velodyne, el Sr. Vass fue presidente de la unidad de negocio de Óptica láser de Focuslight Technologies Inc., un fabricante de soluciones láser y de dirección del haz óptico de alto rendimiento con sede en China. Antes de su paso por Focuslight, el Sr. Vass fue vicepresidente de Ventas, Gestión de productos y Servicio al cliente en Viavi Solutions. A lo largo de su carrera, el Sr. Vass también ha ocupado puestos de liderazgo cada vez más altos en JDS Uniphase, New Focus Inc., Lucent Microelectronics, Hewlett Packard y Plessey Research Inc. El Sr. Vass se graduó como licenciado (con honores) en Física de la Universidad de Edimburgo y tiene una maestría en administración de empresas (Master in Business Administration, MBA) de Open University.

Acerca de Mike Jellen

Mike Jellen es un ejecutivo experimentado en la automatización industrial con amplia experiencia en el crecimiento global y la fabricación. Actualmente, el Sr. Jellen es director de estrategia de Velodyne Lidar, donde es responsable de impulsar el crecimiento de Velodyne mediante fusiones y adquisiciones e iniciativas de desarrollo corporativo. Anteriormente, el Sr. Jellen se desempeñó como director comercial de Velodyne, supervisaba todas las operaciones comerciales de ventas diarias, y también se desempeñó como presidente de Velodyne Acoustics en 2015 y presidente fundador de Velodyne Lidar Inc. desde 2016 hasta 2019. Antes de incorporarse a Velodyne, el Sr. Jellen fue vicepresidente de Adept Technology, líder en tecnología robótica y de la visión. Antes de su paso por Adept, Mike trabajó durante 10 años en Danaher Corporation en puestos sucesivos de creciente responsabilidad, incluido el de vicepresidente y director general del negocio de Sistemas de vehículos en Estocolmo, Suecia. Entre los cargos que ocupó anteriormente en Danaher figuran los de vicepresidente de Asia, vicepresidente de Cuentas estratégicas y controles y director general de Negocios de tecnología. El Sr. Jellen se licenció en ingeniería eléctrica (Bachelor of Science in Electrical Engineering, BSEE) en la Universidad de Marquette y obtuvo una maestría en administración de empresas (MBA) en la Universidad de Boston, donde se especializó en liderazgo ejecutivo en negocios e ingeniería en Estados Unidos, la UE, China, Japón y Corea.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne es la primera empresa especializada en lidar que cotiza en la bolsa y es conocida en todo el mundo por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro” dentro del significado de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Títulos Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de los EE. UU. de 1995, incluidas, entre otras, todas las declaraciones que no sean hechos históricos que incluyen, entre otras, declaraciones sobre mercados objetivos, productos nuevos, esfuerzos de desarrollo y competencia de Velodyne. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras “estima”, “proyecta”, “espera”, “anticipa”, “prevé”, “planea”, “pretende”, “cree”, “busca”, “puede”, “hará”, “puede”, “debería”, “futuro”, “propone” y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Dichas declaraciones a futuro no son garantías de futuro desempeño, condiciones o resultados e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales están fuera del control de Velodyne, que podrían llevar a que los resultados reales difieran materialmente de los resultados analizados en las declaraciones a futuro. Algunos factores importantes, entre otros, que pueden afectar los resultados o efectos reales incluyen el impacto incierto de la pandemia de COVID-19 en los negocios de Velodyne y de sus clientes; la capacidad de Velodyne para gestionar el crecimiento; la capacidad de Velodyne para ejecutar su plan de negocios; las incertidumbres relacionadas con la capacidad de los clientes de Velodyne para comercializar sus productos y la aceptación final de esos productos en el mercado; las incertidumbres relacionadas con las estimaciones de Velodyne sobre el tamaño de los mercados para sus productos; incertidumbres con respecto a la regulación gubernamental y la adopción de lidar para la seguridad de los peatones, la congestión del tráfico y las aplicaciones de ciudades inteligentes; el índice y el grado de aceptación de los productos de Velodyne en el mercado; el éxito de otros productos y servicios similares relacionados con sensores y lidar que existen o pueden llegar a estar disponibles; la capacidad de Velodyne para identificar e integrar adquisiciones; las incertidumbres relacionadas con los litigios actuales y potenciales de Velodyne o la validez o la aplicabilidad de la propiedad intelectual de Velodyne; y las condiciones económicas y de mercado generales que afectan a la demanda de los productos y servicios de Velodyne. Velodyne no asume responsabilidad alguna, salvo lo exigido por ley, de actualizar o revisar las declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o en cualquier otro respecto.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

