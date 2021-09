Velodyne Lidar anuncia la firma de un contrato plurianual de abastecimiento con TOPODRONE

Las soluciones para aerofotogrametría de TOPODRONE, equipadas con sensores lidar de Velodyne, lidian con aplicaciones difíciles como granjas, bosques, infraestructura

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció hoy la firma de un contrato plurianual para abastecer de sensores lidar a TOPODRONE, una empresa suiza que desarrolla soluciones económicas y de alta precisión para aerofotogrametría. El uso de los sensores lidar de Velodyne ha permitido a TOPODRONE llevar el mapeo y el modelado en 3D de alta precisión a entornos demandantes como granjas, bosques, infraestructura y más, para apoyar el desarrollo en pos de objetivos económicos y de sostenibilidad.





Velodyne (sala: 20, estand: 20F.29) y TOPODRONE (sala: 20, estand: 20E.19) exhibirán sus soluciones basadas en lidar para la comunidad geoespacial en INTERGEO 2021, plataforma de conferencias y exposiciones líder en el mundo sobre geomática y soluciones orientadas al futuro. El evento se llevará a cabo en Hannover, Alemania, del 21 al 23 de septiembre.

“Los sensores lidar de Velodyne permiten que nuestras soluciones capturen mediciones intrincadas y precisas que son fundamentales para producir un reconocimiento de alta calidad”, dijo Maxim Baklykov, fundador y director ejecutivo de TOPODRONE, líder del mercado en el sector de la aerofotogrametría. “El peso liviano y el diseño compacto del sensor proporcionan una sinergia excelente con uno de los principios fundamentales de TOPODRONE, que es desarrollar algunas de las soluciones de aerofotogrametría basadas en lidar más livianas del mercado. Los sensores de Velodyne proporcionan el mejor consumo energético de su clase, lo que permite que los drones vuelen por más tiempo. Trabajar con Velodyne nos ha ayudado a aprovechar su famosa marca y calidad de producto, lo que agrega mucho valor y suma la confianza de los clientes en nuestras soluciones”.

TOPODRONE utiliza Puck™, Puck Hi-Res™ y Ultra Puck™ como sensores de percepción de datos y mapeo en 3D en sus soluciones para aerofotogrametría. TOPODRONE 100 LITE y TOPODRONE 200 ULTRA son soluciones precisas y de peso liviano que se pueden instalar en drones, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV) de despegue y aterrizaje verticales (vertical take-off and landing, VTOL) y sistemas de mochilas para exploración móvil por láser. TOPODRONE 200 ULTRA, junto con un VTOL Supercam SX350, permite a los topógrafos cubrir más de 10 kilómetros cuadrados por vuelo con datos de nube de puntos RGB LiDAR precisos y de alta densidad generados desde una altitud de 150 metros.

TOPODRONE brinda aerofotogrametría de precisión para clientes de todo el mundo

TOPODRONE proporciona soluciones de exploración equipadas con lidar de Velodyne a mercados internacionales, con clientes que incluyen algunas de las universidades de investigación más famosas del mundo. Los investigadores y especialistas del Instituto de Recursos Naturales de Finlandia, que están trabajando en el desarrollo sostenible de la bioeconomía finlandesa, utilizaron un escáner de láser de TOPODRONE montado en un dron, un cuatriciclo y una persona. Incluso al funcionar en las duras condiciones del invierno, como volar a temperaturas inferiores a -20 °C y de noche, el escáner logró una alta precisión de posicionamiento de los datos de nube de puntos recopilados.

Otro cliente es Track Your Build, de Sierra Leona, que ofrece servicios de percepción remota para gestión de la construcción y de la infraestructura. La empresa utilizó un escáner de TOPODRONE para realizar un reconocimiento topográfico exitoso para un proyecto de represa hidroeléctrica. Track Your Build ha incorporado ahora la aerofotogrametría basada en lidar a su flujo de trabajo para áreas rurales y urbanas, con el fin de eliminar la necesidad de realizar elevaciones puntuales.

En Costa Rica, M. Eduardo Sáenz V, topógrafo profesional, utiliza TOPODRONE 100 LITE para el reconocimiento de bosques, plantaciones de teca, distintos tipos de granjas y terrenos para desarrollos. “El sistema indudablemente ha tenido un impacto, al reducir los costos y los plazos de entrega de manera espectacular”, comentó. “Ha demostrado ser confiable en entornos de trabajo difíciles. La ganancia en cuanto a tiempo y detalle es importante. Las posibilidades de esta herramienta son casi infinitas”.

“TOPODRONE ha creado una base impresionante de clientes al ayudar a las empresas a lidiar con una gama de condiciones difíciles de mapeo y brindar datos precisos de reconocimiento”, señaló Erich Smidt, vicepresidente de Europa para Velodyne Lidar. “Sus soluciones demuestran el desempeño y la flexibilidad de los sensores de Velodyne al contar con una familia de productos con múltiples modos de implementación”.

Los sensores lidar de Velodyne hacen que resulte fácil y rápido para las empresas construir modelos 3D de gran precisión de cualquier entorno para mapeo móvil. Los sensores proporcionan imágenes de visión envolvente de alta resolución en 360 grados que permiten medir con precisión y analizar el entorno. El rendimiento, el alcance, el peso liviano, el bajo consumo y el diseño compacto de los sensores de Velodyne permiten a los desarrolladores diseñar sistemas versátiles que puedan configurarse para las aplicaciones móviles y de UAV/dron. Los sensores de Velodyne han demostrado ser confiables, aún al funcionar en aplicaciones y condiciones climáticas difíciles. Para adquirir los sensores de Velodyne, comuníquese con Ventas de Velodyne al 669.275.2526, sales@velodyne.com.

