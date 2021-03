Velodyne Lidar Anuncia la Cumbre Virtual Gratuita, Mujeres Disruptivas que Impulsan nuestro Futuro Autónomo

El 25 de marzo, altas ejecutivas e ingenieras analizarán el futuro de la tecnología de vehículos autónomos y el papel de las mujeres en la industria de vehículos autónomos

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció hoy la cumbre Mujeres disruptivas que impulsan nuestro futuro autónomo (Disruptive Women Powering Our Autonomous Future), en la que ejecutivas e ingenieras destacadas debatirán sobre el futuro de la tecnología de vehículos autónomos (autonomous vehicle, AV) y el papel fundamental de las mujeres para hacerlo posible. La congresista, Debbie Dingell, del 12.º distrito de Michigan, y Laura Major, directora de tecnología de Motional, son las principales oradoras. En la cumbre, se abordará el impacto positivo de elevar a las mujeres a posiciones de poder dentro de la industria de AV y la importancia de apoyar a las niñas a través de programas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science Technology Engineering and Math, STEM).





La cumbre tendrá lugar el 25 de marzo, de 9:00 a. m. a 12:30 p. m., hora de verano de la región del Pacífico (Pacific Daylight Time, PDT). Se trata de un evento virtual gratuito impartido a través de una plataforma de conferencias de última generación. Para obtener más información y registrarse, visite: Disruptive Women Powering Our Autonomous Future.

La industria de AV avanza con paso firme hacia la modificación integral de la infraestructura y la sociedad mundial. Sin embargo, las mujeres cuentan con poca representación en la industria automotriz, sobre todo en puestos ejecutivos y de ingeniería. Dado que las mujeres solo representan el 20 % de los estudiantes universitarios de ingeniería, es fundamental educar e inspirar a las generaciones actuales y futuras de mujeres en estas áreas.

La presentadora del evento es Selika Talbott, profesora de la American University, que anteriormente trabajó como asesora sénior en el Departamento de Transporte de los Estados Unidos y en la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes.

Las sesiones de la cumbre, dirigidas por expertas, están diseñadas para educar, inspirar y ofrecer conocimientos prácticos. Además de las conferencias principales, el programa incluye una charla informal y paneles. La charla informal contará con la presencia de Claire Delaunay, vicepresidenta de Ingeniería de NVIDIA. La encargada de moderar la charla será Leslie J. Allen, editora de noticias de Automotive News, quien supervisa la cobertura del periódico sobre la nueva movilidad.

Los paneles incluyen un grupo diverso de mujeres líderes que compartirán sus experiencias y sabiduría. Las panelistas son de Aptiv, el Centro de Equidad, Género y Liderazgo (Center for Equity, Gender & Leadership) de Berkeley Haas, la Comisión sobre el Futuro de la Movilidad (Commission on the Future of Mobility), el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (Lawrence Berkeley National Lab), May Mobility, Nissan North America, NVIDIA, STEER, Toyota North America, Velodyne Lidar y Zoox.

Las sesiones del panel son las siguientes:

Mujeres disruptivas en el asiento del conductor, patrocinado por Partners for Automated Vehicle Education.

La perspectiva de la mujer ingeniera sobre el futuro de la tecnología de AV, patrocinada por SAE International.

STEM como punto de partida fundamental para la representación equitativa en la tecnología de AV, patrocinado por Berkeley Lab.

Eliminación de los prejuicios ocultos en la autonomía y más allá, patrocinado por Women in Autonomy.

“La industria de los vehículos autónomos evoluciona rápidamente y la representación es fundamental. Afortunadamente, todas nosotras podemos contribuir a dar forma a lo que será el mundo de los vehículos autónomos para que refleje y sirva a nuestra sociedad en su conjunto”, afirmó Sally Frykman, directora de Marketing de Velodyne Lidar. “La cumbre es un evento al que todo el mundo debe asistir, en el que todos podemos aprender de líderes del pensamiento en las industrias de la automoción y la tecnología”.

