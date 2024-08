Velocista de EEUU, Noah Lyles dio positivo a Covid-19

El velocista estadounidense Noah Lyles confirmó que, a pesar de haber dado positivo por Covid-19 a principios de la semana, decidió participar en la carrera de 200 metros celebrada el jueves por la noche.

En una entrevista con NBC, Lyles relató que se sintió muy mal al despertar el martes por la mañana, y que desde entonces ha estado hidratándose mientras se mantiene en cuarentena. “Me desperté temprano, alrededor de las 5 a.m., y me sentía realmente horrible, sabía que era más que el cansancio normal tras la carrera de 100 metros”, explicó. Después de realizarse la prueba junto con los médicos, se confirmó el positivo por Covid.

A pesar de la situación, Lyles trató de mantener la calma. “Mi primer pensamiento fue no entrar en pánico, ya sabes, he pasado por peores situaciones. He corrido en condiciones más difíciles”, añadió.

En la madrugada del viernes, hora de París, Lyles compartió en Instagram que cree que sus Juegos Olímpicos de 2024 han llegado a su fin. “Este será el final de mis Juegos Olímpicos de 2024. No es el final que soñé, pero me ha dejado con mucha alegría en el corazón”, escribió. Además, agradeció a todos los que vieron su participación, ya sea apoyándolo o no.

Aunque compitió con Covid, Lyles expresó sentirse orgulloso de su desempeño. “Tomamos las cosas día a día, hidratándonos lo más posible y manteniéndonos en cuarentena. Definitivamente, ha pasado factura, pero nunca he estado más orgulloso de mí mismo por haber salido y conseguido una medalla de bronce. En los últimos Juegos Olímpicos estaba muy decepcionado, pero esta vez, no podría estar más orgulloso”, afirmó.

La noticia del positivo de Lyles se conoció poco después de que sufriera una inesperada derrota en la final de 200 metros, su especialidad. Terminó en tercer lugar, detrás de Letsile Tebogo de Botsuana y de su compatriota Kenneth Bednarek, quienes ocuparon el primer y segundo lugar, respectivamente.

El resultado de la carrera pasó a un segundo plano cuando Lyles se tumbó en la pista inmediatamente después de cruzar la línea de meta. Fue asistido por personal médico y trasladado en silla de ruedas al área de atención médica.

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud y Prevención de Francia, Santé publique France y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades emitieron una guía de salud pública para los viajeros que asistirán a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Verano 2024. La guía recomienda revisar el estado de vacunación contra enfermedades infecciosas comunes, como el sarampión, la tos ferina, la poliomielitis y el Covid-19.