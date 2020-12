Velabit™ de Velodyne Lidar gana el prestigioso premio “Best of What’s New” de la revista Popular Science

Velodyne Velabit es reconocido por ofrecer una gran seguridad en tamaño pequeño

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR) anunció hoy que su sensor lidar Velabit™ fue nombrado ganador del premio “Best of What’s New” de la revista Popular Science. Velabit, el sensor más pequeño de Velodyne, ofrece nuevos niveles de versatilidad y asequibilidad a la percepción lidar 3D. Es una solución fundamental en la misión de Velodyne de transformar vidas al promover la movilidad segura y las comunidades inteligentes a través del acceso a sus innovadoras tecnologías lidar.





“Popular Science tiene un legado respetable de informar sobre las innovaciones y los descubrimientos revolucionarios”, señaló Anand Gopalan, director ejecutivo de Velodyne Lidar. “Es un honor para Velodyne que Velabit sea reconocido como un producto innovador líder por los editores de la revista. Con su combinación de desempeño, tamaño y posición del precio, Velabit es un sensor de avanzada que puede impulsar una nueva era de soluciones autónomas a nivel mundial”.

Velabit está diseñado para ser una solución lidar de grado automotriz óptima para sistemas avanzados de asistencia al conductor (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) y vehículos autónomos. Puede permitir una cobertura de percepción sólida para monitoreo de punto ciego, detección de tráfico cruzado y frenado automático de emergencia. Este sensor de alcance medio se puede combinar con otras tecnologías lidar Velodyne, como el Velarray H800™, para funcionar u operar a alta velocidad como una solución lidar independiente en aplicaciones de baja velocidad. Velabit también puede integrarse con el paquete de software Vella™ de Velodyne para ayudar a potenciar toda la gama de características de seguridad.

Velabit aborda los desafíos de costo, seguridad y diseño de las soluciones autónomas al tiempo que ofrece un sólido rendimiento del sensor. Este sensor lidar de estado sólido es altamente configurable para casos de usos especializados y puede incorporarse casi en cualquier lugar dentro de vehículos, robots, vehículos aéreos no tripulados (Unmanned Aerial Vehicles, UAV) e infraestructura. Mediante el uso de la tecnología de diseño innovadora de Velodyne y sus socios de fabricación, Velabit está diseñado para ser de fácil fabricación para la producción en masa.

“El premio Best of What’s New presenta los grandes logros del año en ingenio humano”, comentó la editora en jefe de Popular Science, Corinne Iozzio. “Incluso en un año como el 2020, la innovación nos ha ayudado a vislumbrar un futuro más seguro, más inteligente y en el que podamos disfrutar más de lo hubiéramos creído posible”. Esta colección, que incluye desde una nueva generación de exploradores de Marte hasta sombras de ojos por encargo ultrahigiénicas, está llena de productos que nos enorgullece llamar Best of What’s New”.

Desde 1988, los editores de Popular Science han revisado miles de productos para encontrar las 100 mejores innovaciones tecnológicas de cada año —productos y tecnologías innovadoras que representan un importante avance en sus categorías. Los premios “Best of What’s New” se otorgan a 100 productos y tecnologías nuevas en 10 categorías: Aeroespacial, Automotriz, Ingeniería, Entretenimiento, Dispositivos, Salud, Hogar, Cuidado personal, Recreación y Seguridad.

