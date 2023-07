Vecinos recaudan más de 37 mil dólares para el pequeño fue de casa en casa buscando amigos

La conmoción por el pequeño que fue casa por casa buscando amigos se convirtió en solidaridad con la recaudación de 37 mil dólares.

“Los vecinos han ayudado a recaudar más de 37 mil para el niño de Texas que sufre acoso y que se volvió viral después de que el video lo mostrara llamando a la puerta de los promotores de la recaudación”, se indicó.

El video se viralizó el viernes, y en unas horas se logró la recaudación.

La grabación fue publicada por el dueño de una de las casas donde el menor no dudó en llamar al timbre para saber si podía encontrar un nuevo amigo.

“Solo quiero saber si usted conoce algún niño que viva por los alrededores”, comienza el diálogo de este conmovedor pequeño que buscaba con quien jugar de casa en casa.

El menor agrega que busca amiguitos de entre 11 a 12 años. “Yo necesito algunos amigos”.

La persona que lo atiende le dice que cerca viven dos pequeños y le da la dirección. El menor muy interesado le pregunta en cuál dirección tiene que dirigirse para encontrar nuevos amigos.

“Bueno, No tengo amigos ahora porque ellos me estaban haciendo acosando… Ellos me acosaban”, agregó.

La pareja detalló que el dinero recaudado para el menor que fue de casa en casa será destinado para un sistema de juegos, ropa escolar y entrada algunos centros de diversiones.