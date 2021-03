Ve a la guerra a lo grande con la nueva categoría del Maestro en la actualización V4 Global

¡Los miembros de Amazon Prime pueden obtener recompensas especiales a partir del 17 de marzo!

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–El Maestro, un brillante estratega que maneja tanto la espada como la pistola, se une hoy al maravilloso MMORPG interplataforma V4 de Nexon como la tercera nueva categoría junto con una nueva equipación y varios eventos de recompensa por tiempo limitado, incluido uno especial para los miembros de Amazon Prime.





El Maestro es la tercera categoría que aparece en V4 desde su lanzamiento. El Maestro utiliza una espada encantada y una pistola para sembrar la destrucción, dirigiendo la batalla con una varias técnicas brillantes. Equipado con el arma principal Rapier y el arma secundaria Magishot, puede revivir la batalla alternando entre las poses de Indignado y Sereno, dominando el campo de batalla, desatando un poder furioso o lanzando una sucesión de precisos ataques contra sus enemigos más poderosos.

La actualización de Maestro incluye dos nuevos tipos de equipación, Runas y Crestas.

Las Runas son un tipo de equipación versátil que mejora las estadísticas defensivas otorgando entre 1 y 5 rasgos como máximo cuando se potencian, empezando por una mejora de +6. Las runas se pueden comprar en la tienda V4.

son un tipo de equipación versátil que mejora las estadísticas defensivas otorgando entre 1 y 5 rasgos como máximo cuando se potencian, empezando por una mejora de +6. Las runas se pueden comprar en la tienda V4. Las Crestas son la equipación adicional que mejora la capacidad de ataque de un personaje a través de las estadísticas de Golpe Crítico. Las crestas más raras y mejores otorgan más fuerza y también permiten la defensa, el PVP y las estadísticas de Crit DMG más altas. Las crestas se pueden encontrar en las zonas de guerra de Arrogant Plains, Despaired Forest y Land of Evenfall y también en los campos de batalla de Lunatra, para los que se necesitan más de 50.000 CP para entrar.

son la equipación adicional que mejora la capacidad de ataque de un personaje a través de las estadísticas de Golpe Crítico. Las crestas más raras y mejores otorgan más fuerza y también permiten la defensa, el PVP y las estadísticas de Crit DMG más altas. Las crestas se pueden encontrar en las zonas de guerra de Arrogant Plains, Despaired Forest y Land of Evenfall y también en los campos de batalla de Lunatra, para los que se necesitan más de 50.000 CP para entrar. Tanto las Runas como los Pergaminos de mejora de la cresta son necesarios y conceden una mejora hasta el nivel +2, mientras que si se intenta una mejora de +3 o superior se corre el riesgo de destruir la equipación.

Para celebrar la llegada del Maestro, los jugadores de V4 Global pueden participar en algunos magníficos eventos de tiempo limitado, como:

Evento de regalo de uniformes : Todos los jugadores que se conecten después de la actualización del Maestro, a partir del 17 de marzo, podrán conseguir un uniforme raro de forma gratuita. Los uniformes “Rey del Valor” o “Reina del Juicio” estarán disponibles en la página de eventos del juego, dependiendo de la categoría elegida por el jugador.

: Todos los jugadores que se conecten después de la actualización del Maestro, a partir del 17 de marzo, podrán conseguir un uniforme raro de forma gratuita. Los uniformes “Rey del Valor” o “Reina del Juicio” estarán disponibles en la página de eventos del juego, dependiendo de la categoría elegida por el jugador. Festival de Gemas Rojas : El Festival de Gemas Rojas recompensará a los jugadores en función del número de Gemas Rojas que hayan gastado desde el lanzamiento de V4 Global el 23 de julio de 2020 hasta el 28 de marzo de 2021. A través de la página de eventos del juego, los jugadores que hayan gastado más de 300 gemas en todos los personajes recibirán recompensas basadas en los tableros comerciales disponibles; los jugadores que hayan gastado 299 gemas o menos también recibirán una pequeña recompensa.

: El Festival de Gemas Rojas recompensará a los jugadores en función del número de Gemas Rojas que hayan gastado desde el lanzamiento de Global el 23 de julio de 2020 hasta el 28 de marzo de 2021. A través de la página de eventos del juego, los jugadores que hayan gastado más de 300 gemas en todos los personajes recibirán recompensas basadas en los tableros comerciales disponibles; los jugadores que hayan gastado 299 gemas o menos también recibirán una pequeña recompensa. Ciclos de recompensas de Amazon Prime: Desde hoy, los jugadores de V4 Global en dispositivos móviles podrán vincular su cuenta de Amazon Prime a través del menú del juego para recibir recompensas exclusivas una vez por ciclo. Los jugadores deben vincular su cuenta de Amazon Prime durante cada ciclo para recibir las recompensas exclusivas del ciclo. Las recompensas incluyen el Super Starter Pack (que contiene una suscripción de 30 días, un pack de equipación de principiante y un pack de accesorios de principiantes), así como monturas raras.

Más información sobre la nueva actualización Maestro de V4, visite https://www.nexon.com/v4/ o siga a @V4Global en Twitter para las últimas actualizaciones.

Acerca deV4 https://www.nexon.com/v4

Impulsado por Unreal Engine 4, V4 es un MMORPG de fantasía multiplataforma gratuito que brinda a los jugadores la posibilidad de personalizar a sus héroes mientras defienden un mundo impresionante de las fuerzas de la oscuridad. Con batallas exquisitamente detalladas y clases centradas en la ofensiva, los jugadores pueden formar equipos con los guerreros de todo el mundo en un dispositivo móvil y PC para derrotar al mal.

Acerca de Nexon America Inc. https://www.nexon.com

Fundada en 2005, Nexon America Inc. ofrece una excelente experiencia de juegos gratuitos en línea y soporte de juegos en vivo, al aprovechar las fortalezas de NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) y aplicarlas para audiencias exclusivamente occidentales. Nexon America ha mantenido consistentemente franquicias icónicas como MapleStory y Mabinogi durante más de una década, que han batido récords y cautivado a los jugadores. Con nuevos proyectos en el horizonte, Nexon America mantiene el espíritu pionero e innovador de su empresa matriz, al emplear su enfoque de primer jugador y, a su vez, diseñar las mejores experiencias de juego posibles para el mercado occidental.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

