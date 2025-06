VanEck y Casa de Bolsa Finamex impulsan juntos la liquidez de ETFs y el acceso al mercado en México

La alianza entre VanEck y Casa de Bolsa Finamex mejora la liquidez de ETFs y el acceso de inversionistas en México, reforzando el compromiso de VanEck con la educación, la infraestructura y el crecimiento sostenido en América Latina.





NEW YORK & CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--La gestora global de inversiones VanEck anunció hoy una alianza estratégica con Casa de Bolsa Finamex, una de las principales firmas de corretaje en México. En el marco de esta alianza, Finamex actuará como proveedor oficial de liquidez para varios ETFs de VanEck listados en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Esta colaboración fortalece la misión de VanEck de ampliar el acceso en América Latina a estrategias globales de inversión de alta calidad, al mismo tiempo que impulsa el desarrollo de los mercados locales de ETFs. El enfoque de la firma en educación, infraestructura y relaciones de largo plazo con profesionales financieros e inversionistas es un pilar fundamental de esta iniciativa.

Durante años, los inversionistas mexicanos han buscado una mayor exposición a estrategias globales—particularmente a soluciones temáticas y estadounidenses—pero se han enfrentado a desafíos como liquidez limitada, diferenciales amplios y ejecuciones inconsistentes en las bolsas locales. Con esta alianza con Casa de Bolsa Finamex, VanEck busca mejorar la experiencia de operación diaria, asegurando que sus ETFs listados en la BMV sean más accesibles, eficientes y transparentes para todos los inversionistas.

Los ETFs incluidos en esta primera fase son:

“Nuestro objetivo es generar valor real y duradero para los inversionistas en México y en toda la región,” comentó Jan van Eck, CEO de VanEck. “Eso va más allá de listar productos: implica eliminar fricciones, profundizar la liquidez y construir confianza a través de la educación, las alianzas estratégicas y el conocimiento local.”

La alianza con Finamex forma parte de una estrategia más amplia de VanEck para fomentar el crecimiento responsable de los mercados de capitales en América Latina. Al combinar su experiencia global en inversiones con soluciones locales de liquidez, educación financiera y soporte específico por mercado, VanEck consolida su posición como un aliado estratégico de largo plazo para inversionistas, asesores e instituciones en toda la región.

Para conocer más sobre la oferta de ETFs de VanEck en México, visite: www.vaneck.com/mx/es/

Acerca de VanEck

VanEck tiene un historial comprobado de anticipar tendencias más allá de los mercados financieros tradicionales para convertirlas en oportunidades de inversión. Fue una de las primeras gestoras estadounidenses en ofrecer acceso a mercados internacionales y ha sido pionera en categorías como oro (1968), mercados emergentes (1993) y ETFs (2006).

Actualmente, VanEck ofrece estrategias tanto activas como pasivas con exposiciones innovadoras respaldadas por procesos de inversión robustos. Al 30 de abril de 2025, VanEck gestionaba aproximadamente USD 116.6 mil millones en activos, incluyendo fondos mutuos, ETFs y mandatos institucionales. Sus soluciones abarcan desde inversiones esenciales hasta enfoques especializados para lograr una mayor diversificación de portafolio. Las estrategias activas se basan en análisis “bottom-up”; las pasivas priorizan invertibilidad, liquidez y transparencia.

Desde 1955, VanEck se ha guiado por un principio fundamental: anteponer los intereses del cliente en todo entorno de mercado.

Aviso Legal

Este contenido tiene fines exclusivamente educativos e informativos. La disponibilidad de los productos mencionados puede variar según el país; se recomienda verificar con su bolsa de valores local.

Este documento no constituye una oferta ni una recomendación de compra o venta de valores, instrumentos financieros o activos digitales. La información presentada no implica asesoría de inversión, fiscal, legal o financiera. Algunas declaraciones pueden contener proyecciones sujetas a cambio sin previo aviso; los resultados reales pueden diferir significativamente. La información de terceros se considera confiable, pero no ha sido verificada de manera independiente. VanEck no garantiza su exactitud ni asume responsabilidad por decisiones tomadas en base a esta información. Las opiniones aquí expresadas pertenecen a los autores y no necesariamente representan las de VanEck o sus empleados.

Divulgaciones UCITS

La información aquí contenida es meramente informativa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de valores, incluidas participaciones de fondos UCITS, a personas en EE. UU. ni a “US Persons” según la Regulation S del Securities Act de 1933.

Los fondos UCITS mencionados no están registrados bajo la Investment Company Act de 1940 ni sus participaciones bajo el Securities Act de 1933. Estos productos no están disponibles para “US Persons” y están dirigidos exclusivamente a inversionistas no estadounidenses que operan a través de cuentas offshore establecidas en EE. UU., cumpliendo con la normativa vigente.

Invertir en UCITS implica riesgos, incluida la pérdida de capital. Los asesores financieros deben asegurar el cumplimiento normativo correspondiente. Ni el gestor ni los distribuidores UCITS son responsables por operaciones realizadas fuera del marco legal aplicable.

Riesgos Generales de ETFs y Fondos Mutuos VanEck

Los principales riesgos incluyen exposición sectorial, fluctuaciones del mercado, factores económicos, políticos y de divisa, además de riesgos relacionados con eventos globales, derivados, blockchain, materias primas, mercados emergentes y concentración de activos. Los ETFs también enfrentan riesgos asociados a la negociación, liquidez, primas/descuentos, y gestión pasiva. Aquellos que prestan valores están expuestos a riesgos crediticios y de contraparte adicionales. La inversión en compañías de pequeña capitalización o títulos de alto rendimiento implica riesgos elevados. Consulte los prospectos para detalles completos sobre riesgos específicos.

Toda inversión conlleva riesgos, incluida la posible pérdida total del capital. Antes de invertir, revise los objetivos del fondo, riesgos, comisiones y gastos. Para obtener el prospecto completo o el resumen, llame al 800.826.2333 o visite vaneck.com. Lea los documentos detenidamente antes de invertir.

© Van Eck Securities Corporation, Distributor, distribuidora registrada y subsidiaria de Van Eck Associates Corporation



666 Third Avenue, New York, NY 10017



TEL: 800.826.2333



Correo: info@vaneck.com

Contacts

Contacto de Prensa

Chris Sullivan



Craft & Capital



chris@craftandcapital.com