Usuarios piden a Musk renunciar como CEO de Twitter

Los usuarios de la plataforma Twitter han sugerido al multimillonario Elon Muks renunciar como CEO y darle paso a un nuevo liderazgo.

Fue por medio de una encuesta que los usuarios pudieron pedirle a Musk que se hiciera a un lado y nombrara a otro director ejecutivo.

La encuesta la publicó en Twitter el propio Elon con el objetivo de conocer si sus seguidores estaban de acuerdo con su liderazgo en la plataforma.

Según el posteo de Musk, los resultados de la encuesta sobre si deber renunciar como CEO de Twitter son vinculantes.

“¿Debo renunciar como jefe de Twitter? Acataré los resultados de esta encuesta”, cita el tuit.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022