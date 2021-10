Usuarios están HARTO$$$ con los proveedores de internet. Con T‑Mobile, ya se relajan sin cargos adicionales solo pagan $50

Cuáles son las novedades: tan solo el año pasado, los habitantes de este país pagaron más de 9 BILLONES de dólares en cargos a los proveedores de servicio de Internet (ISP) de línea fija. Y solo estamos hablando de los cargos. Hoy, T-Mobile lanza la Gran Oferta en Cargos: $10 de descuento en el precio mensual anterior de Internet residencial, sin aumentos de precio. Los clientes ahora pueden obtener Internet residencial por solo $50 al mes con AutoPago. Y sin cargos adicionales.

NUEVE billones de dólares. Cada año. Para quiénes es importante: para los millones de personas del país que dependen de Internet residencial para estudiar, trabajar y mantenerse conectadas, pero que están cansadas de pagar billones en cargos de los ISP.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–El dinero no crece en los árboles, pero para los ISP, pareciera que sí: 9 BILLONES de dólares en cargos mensuales tan solo en el último año. A modo de referencia, con 9 billones de dólares, podrías comprar una flota de 20 aviones 747. O podrías comprar a los Lakers Y TAMBIÉN a los Clippers. Y además conservar a sus jugadores estrella. Porque 9 billones de dólares es MUCHÍSIMO dinero. T-Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy la Gran Oferta en Cargos (GOC), que ofrece a los clientes de Internet residencial $10 de descuento sobre el precio anterior, todos los meses, para compensar todos esos cargos creados por los ISP de línea fija. Ahora, millones de habitantes de este país pueden obtener Internet residencial de T-Mobile por solo $50 al mes. Como tarifa fija. Tal como debería ser.

Los ISP se han salido con la suya durante años cobrando cargos inventados todos los meses. Hay un cargo para todo: equipos, instalación (¡incluso por instalación PROPIA!), excedentes, desconexión anticipada… Y si eres cliente de Charter, incluso pagas un cargo solo por CONECTARTE al Wi-Fi. Y la mayoría de los ISP publican sus tarifas sin agregar todo ese costo extra, dejando a los clientes en estado de shock cuando reciben su factura mensual.

Pero no es necesario que nos creas; puedes comprobarlo por ti mismo. Aquí tienes el crudo panorama de estos cargos, según el informe independiente de New America:

Cargo promedio por instalación Cargo promedio por instalación propia Cargo promedio por activación Cargo promedio mensual por alquiler de módem Cargo promedio mensual por alquiler de enrutador Wi- Fi Cargo promedio de multa por excedente Cargo promedio por desconexión $70.38 $9.34 $26.35 $9.86 $6.13 $9.67/50 GB $195.84

Y estos son solo los cargos que se suman a lo que los clientes ya pagan por su servicio mensual. Esto está mal, por donde sea que lo mires.

Presentamos GOC

Al igual que lo hizo con el servicio móvil, T-Mobile se enfrenta ahora a la industria de los ISP para corregir esos malos hábitos en beneficio de los clientes. A partir de hoy, los clientes pueden obtener la GOC para Internet residencial: $10 de descuento sobre el precio mensual anterior de Internet residencial, para pagar solo $50 al mes; y punto!. El Un-carrier está haciendo que millones de personas del país puedan acceder a Internet residencial económico y confiable, sin cargos adicionales, sin aumentos de precio, sin contratos anuales y sin tonterías.

“Es casi imposible de comprender que las personas de este país hayan pagado a los ISP más de 9 billones de dólares en cargos mensuales en solo un año”, señala Dow Draper, vicepresidente ejecutivo de productos emergentes de T-Mobile. “Y todo ese dinero se suma a lo que la gente ya paga en costos de servicios por algo que nunca antes había sido tan esencial. Está mal, es innecesario y lo estamos enfrentando de lleno. No solo no cobramos NINGÚN cargo adicional, sino que además estamos introduciendo un cambio en nuestro precio con un descuento para los clientes de $10 para compensar las prácticas indebidas que los ISP vienen aplicando desde hace tiempo. Estamos incorporando una opción económica y confiable a una industria que pide a gritos un cambio urgente”.

Durante años, los ISP de línea fija han aumentado los precios debido al acceso limitado y a la falta de competencia. En todo el país, más de 42 millones de personas no tienen acceso a ningún proveedor de Internet de banda ancha, y más de 24 millones tienen acceso a un solo proveedor de línea fija. Esta falta de acceso y de opciones ha generado precios altos, servicio deficiente y los clientes más insatisfechos del país. Los ISP ocuparon los últimos puestos en recientes encuestas de satisfacción del cliente de ACSI. ¿Acaso esto sorprende a alguien?

Las personas de este país nunca habían necesitado tanto como ahora un servicio de banda ancha económico y confiable. Y sin embargo, el año pasado más del 25% de los habitantes de Estados Unidos indicaron estar preocupados por la posibilidad de no poder pagar sus facturas de servicio de banda ancha. Tras la pandemia y el trauma que ha generado, lo último que las personas de este país necesitan es preocuparse por sus facturas de Internet.

Un ISP sin cargos y sin tonterías

Con Internet residencial de T-Mobile, no hay contratos anuales ni restricciones de datos. En comparación con un índice de referencia nacional, los clientes pueden ahorrar hasta un 50% al cambiarse a Internet residencial. La configuración es sumamente fácil: T-Mobile enviará por correo la puerta de enlace directamente a tu hogar, por lo que solo deberás enchufarla y descargar la app para conectarte en menos de 15 minutos. Una vez que estés en línea, obtendrás velocidades que te permitirán trabajar, entretenerte, hacer streaming, chatear, jugar y mucho más. Y si llegaras a tener algún inconveniente, nuestros expertos dedicados están disponibles por teléfono o mensaje.

Mantente conectado y entretenido

Con T-Mobile, los clientes también obtienen algunas de las mejores ofertas en sus servicios de streaming favoritos, para que sea incluso más fácil cortar con el cable. Los clientes pueden obtener:

Disponibilidad

Internet residencial de T-Mobile hoy está disponible para más de 30 millones de hogares a nivel nacional, en más de 600 ciudades y localidades de todo el país, por solo $50 al mes. Y recién empezamos.

La disponibilidad se basa en la capacidad de la red, que aumenta constantemente. Consulta https://www.t-mobile.com/isp para saber si Internet residencial de T-Mobile está disponible para tu hogar.

Ahorros en comparación con la referencia de comparabilidad razonable del estudio sobre tarifas de banda ancha en zonas urbanas realizado por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) en 2021. Cargos reguladores incluidos en el precio del servicio mensual para cuentas elegibles. Durante períodos de congestión, los clientes de Internet residencial podrían notar velocidades más bajas en comparación con otros clientes debido a la priorización de datos. No disponible en todas las áreas. Se requiere aprobación de crédito. Sin AutoPago, son $5 más. Podría no figurar en la primera factura. Solo para uso residencial con puerta de enlace de T-Mobile en la ubicación proporcionada al activar. Si cancelas el servicio, deberás devolver la puerta de enlace o pagar hasta $370. Detalles sobre gestión de red y desempeño en es.T-Mobile.com/OpenInternet. Mitad de precio en línea de Internet residencial con créditos en la factura mensual. Oferta por tiempo limitado; sujeta a cambio. Máximo 1 línea con descuento por cuenta elegible. Podrías dejar de recibir los créditos si cancelas alguna línea o cambias de plan.

