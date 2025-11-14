Usuarios de iPhone y Apple Watch en EEUU ahora podrán llevar su pasaporte en la billetera de Apple

Apple presentó una nueva herramienta que permitirá a los usuarios de iPhone incorporar los datos de su pasaporte estadounidense al Apple Wallet, justo a tiempo para la alta temporada de viajes. La función, llamada “Digital ID”, comenzará a operar en fase beta y será aceptada inicialmente por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en más de 250 aeropuertos de Estados Unidos, donde podrá utilizarse para la verificación de identidad en vuelos domésticos, especialmente como alternativa para quienes aún no cuentan con una Real ID.

La compañía aclaró que esta identificación digital no sustituye el pasaporte físico ni puede usarse para viajes internacionales o cruces fronterizos. Hasta ahora, Apple ya permitía añadir licencias de conducir o identificaciones estatales en 12 estados y Puerto Rico, mientras que la TSA acepta algún tipo de identificación digital en al menos 16 estados.

Para activar la Digital ID, los usuarios deben abrir la aplicación Wallet, presionar el botón “+” y seleccionar la opción de identificación digital. Luego deben escanear la página del pasaporte con la foto, colocar el dispositivo sobre el chip del documento para autenticar los datos y completar una verificación mediante una selfie y movimientos faciales solicitados por el sistema. Una vez validada la información, el pasaporte digital se añade automáticamente al Wallet.

El uso en aeropuertos será similar al proceso de pago con Apple Pay: el viajero debe presionar dos veces el botón lateral del iPhone, elegir la Digital ID y acercar el dispositivo o Apple Watch al lector de la TSA. El sistema tomará una foto del usuario, mostrará los datos requeridos en el teléfono y solicitará confirmación mediante Face ID o Touch ID. Apple subraya que toda la información está cifrada, permanece almacenada únicamente en el dispositivo y no puede ser vista por la empresa.

Según la TSA, más de una docena de estados ya permiten el uso de identificaciones móviles en sus puntos de control aeroportuarios, entre ellos California, Arizona, Colorado, Georgia, Hawái, Maryland, Nueva York, Ohio, Utah, Virginia, Virginia Occidental y Puerto Rico.