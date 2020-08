Uribe renuncia al Senado ‘para que su caso pase a la justicia ordinaria’

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe renunció este martes a su curul en el Senado supuestamente para que su caso pase a la justicia ordinaria y salir de la jurisdicción de la Corte Suprema, informaron medios nacionales.

Uribe, se encuentra con prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno, medida impuesta hace 14 días por la Corte Suprema de Colombia.

La decisión del exgobernante la anunció tras consultar a sus asesores por medio de una llamada virtual por el aislamiento social luego que diera positivo de Covid-19.

Su renuncia se confirmó por medio de una carta enviada al presidente del Senado, Arturo Char, la cual aprovechó para revelar algunas inconformidades sobre su caso.

“El magistrado José Luis Barceló me llamó a indagatoria hace más de dos años, en un proceso que desconocía cuya existencia el mismo magistrado había negado. En proceso anterior y conectado con este, ante el mismo magistrado, se me anunció versión libre que nunca me permitieron”, dijo en su renuncia el exgobernante.

Tras la renuncia a su curul en el Senado, el expresidente denunció la violación de ocho garantías procesales, con interceptaciones ilegales y dolosas por parte del magistrado que conoce su causa.

Su principal opositor, el también senador Iván Cepeda Castro, denunció que la intención de Uribe es evadir la justicia al desvincularse del Senado, pero dejó claro que la CSJ no pierde su potestad de llevar el caso como lo han informado algunos medios.

El debate en Colombia es ahora si la CSJ pierde o no potestad de llevar el caso de Uribe, pasando a la justicia ordinaria. La opiniones de analistas son adversas entre sí, dando cada uno sus argumentos.

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence pidió el viernes pasado Uribe, a quien calificó de “héroe” y fuera puesto en libertad.