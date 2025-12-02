Uno de los últimos huevos Fabergé en manos privadas rompe récord al venderse por 22,9 millones de libras

Uno de los pocos huevos imperiales de Fabergé que aún permanecían en manos privadas fue vendido este martes por 22,9 millones de libras (30,2 millones de dólares), estableciendo un nuevo récord como la pieza más cara del célebre joyero ruso subastada hasta la fecha.

La obra, conocida como Huevo de Invierno, fue encargada en 1913 por el zar Nicolás II como regalo para su madre. La subasta, organizada por Christie's en Londres, duró apenas tres minutos y terminó con un comprador anónimo que superó la estimación inicial de la casa de subastas, fijada en 20 millones de libras.

La cifra alcanzada refleja la creciente rareza de estas piezas imperiales. La histórica firma de San Petersburgo creó solo 50 huevos Fabergé para la familia Romanov entre 1885 y 1916, y actualmente solo siete permanecen en manos privadas. El resto se encuentra extraviado o forma parte de colecciones institucionales y museos.

El Huevo de Invierno destaca por su diseño único, distinto de los estilos rococó o neoclásico característicos de muchas de estas obras. Fabricado principalmente con cristal de roca, está concebido para parecer un bloque de hielo cubierto de escarcha. Su exterior incluye un delicado motivo de copo de nieve elaborado con platino y 4.500 diamantes tallados en rosa.

Como es tradición en los Fabergé, en su interior guarda una “sorpresa”: una pequeña cesta colgante adornada con anémonas de madera elaboradas con cuarzo blanco, nefrita y granates.

La venta refuerza el estatus de los huevos Fabergé como algunos de los objetos más codiciados del mundo del arte y la joyería.