Uno de los principales barcos que se dirigen a Gaza fue "atacado" con un dron 

En medio de la persistente crisis en Medio Oriente, este martes una flotilla global que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza fue atacada por drones no identificados, según reportaron medios internacionales.

El incidente ha elevado la preocupación mundial sobre el acceso y la seguridad de las misiones de apoyo en la región.

La flotilla partió desde un puerto europeo con voluntarios y suministros médicos destinados a miles de civiles en Gaza, azotada por meses de conflicto.

Sin embargo, a pocos kilómetros de la costa, varias de las embarcaciones fueron impactadas por drones armados, generando incendio y dejando al menos tres heridos.

Detalles del ataque y reacciones internacionales

Fuentes oficiales informaron que aún se desconoce la autoría del ataque, aunque diversos organismos internacionales pidieron una investigación urgente y el respeto a las convoyes humanitarios en la zona de conflicto.

Organizaciones como la ONU y la Cruz Roja solicitaron garantías para que la ayuda llegue a quienes más la necesitan en Gaza, donde el acceso a alimentos y medicamentos es cada día más limitado por el bloqueo y los enfrentamientos recientes.

Este suceso recuerda a la comunidad internacional la necesidad de implementar corredores humanitarios seguros y el cumplimiento del derecho internacional en tiempos de guerra.