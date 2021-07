Uno de estos 10 pequeños pueblos está a punto de ganar en grande.

Estos son los finalistas de la Tecnorenovación local de T‑Mobile.

Desde Guadalupe, California, en la costa oeste, hasta Wareham, Massachusetts, en la costa este, estos 10 pequeños pueblos llegan a la final en la Tecnorenovación local de T‑Mobile: una mejora tecnológica para toda una comunidad, valuada en más de $3 millones de dólares

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–La tecnología une a la gente. El pasado mes de abril, T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció un concurso para ganar una Tecnorenovación local de T‑Mobile: una renovación tecnológica valuada en $3 millones de dólares para un pequeño pueblo del país que incluye ayuda financiera por $200,000, mejoras mediante la red 5G, el reacondicionamiento de un campo de béisbol de la Little League®, un concierto gratuito con el dúo multiplatino Florida Georgia Line, y mucho más. El pueblo seleccionado se convertirá en el modelo 5G para las comunidades de todo el país y demostrará el poder de la red 5G de T‑Mobile, la más grande, rápida y confiable del país. Miles de pueblos participaron en el concurso, y se seleccionaron como finalistas 10 comunidades extraordinarias que representan la esencia de los pequeños pueblos de nuestro país:

La localidad de Stroudsburg, Pensilvania, situada en las montañas Poconos, es hogar de un centro histórico repleto de pequeños negocios que conforman el corazón de la economía.

Dunn, Carolina del Norte, es un bello pueblo en la región central de Carolina del Norte cuyo centro puede recorrerse a pie; la localidad promueve el turismo con museos y pequeños negocios.

Girard, Kansas, es un pueblo ubicado en la región sudeste de Kansas con maestros dedicados que desean ayudar a mejorar la conectividad de sus estudiantes.

Guadalupe, California, situado en la costa de la región central de California cerca de las famosas Dunas de Guadalupe-Nipomo, tiene una economía que depende de las granjas circundantes que alimentan al país.

Hopkinsville, Kentucky, una encantadora comunidad agrícola sureña con una de las poblaciones más diversas de Kentucky, se encuentra ubicada cerca de la instalación militar de Fort Campbell.

Kalispell, Montana, una de las ciudades pequeñas de más rápido crecimiento de EE. UU., situada en el noroeste de Montana, es conocida por sus increíbles actividades recreativas al aire libre y su proximidad al Parque Nacional de los Glaciares.

Tipton, Indiana, posee una alta concentración de veteranos dentro de su comunidad y los honra exhibiendo carteles de "Héroe local" en los postes de luz del centro de la ciudad.

Wareham, Massachusetts, es una diversa comunidad de New England situada en las afueras de Cape Cod, en la pintoresca Bahía de Buzzards. Su economía está arraigada en las industrias de la pesca y la agricultura, y respaldada por el turismo, la manufactura y el comercio.

Washington, Misuri, es una comunidad en crecimiento situada junto al Río Misuri y el centro de desarrollo de los segmentos minorista e industrial del condado.

Woodstock, Illinois, inscrita en el Registro Nacional de Lugares Históricos, es una ciudad diversa conocida por su histórico distrito céntrico y su plaza de estilo fines de siglo.

Haz clic aquí para ver las reacciones de los pueblos seleccionados- https://tmobilenewsroom.wistia.com/medias/ixoqv3b8my

“Tras la celebración del Día de la Independencia en EE. UU., es hora de homenajear también a los pequeños pueblos que conforman el corazón mismo de nuestro país”, señala Jon Freier, vicepresidente ejecutivo del grupo de mercados de consumo de T‑Mobile. “Como líder en 5G, tenemos el compromiso de ayudar a reducir la brecha digital y lograr que las áreas rurales del país tengan el mismo nivel de conectividad que las grandes ciudades de EE. UU. Esta Tecnorenovación local de tres millones de dólares es solo un ejemplo de cómo nos pondremos a trabajar, y esto es apenas el comienzo”.

Un panel de jueces de T‑Mobile y Smart Growth America determinará un ganador basándose en la factibilidad del proyecto, la necesidad de una mejora de la red y el nivel de interés y participación de los líderes del pueblo. Hacia fines de este verano, uno de los 10 pueblos finalistas será coronado ganador de la Tecnorenovación local de T‑Mobile pero, como es habitual en T‑Mobile, los nueve finalistas restantes no se irán con las manos vacías. ¡Cada uno de los finalistas también recibirá una ayuda financiera de $50,000 para ayudar a comenzar o finalizar un proyecto en su comunidad!

El pueblo ganador del premio mayor obtendrá una enorme cantidad de dispositivos y servicios tecnológicos para la comunidad en general y para hogares individuales, por un valor superior a los $3 MILLONES DE DÓLARES. Entre los beneficios se incluyen:

Ayuda financiera para la comunidad: ayuda financiera local de T‑Mobile por $200,000 y servicios de consultoría proporcionados por Smart Growth America.

ayuda financiera local de T‑Mobile por $200,000 y servicios de consultoría proporcionados por Smart Growth America. Béisbol: reacondicionamiento de un campo de la Little League® que incluye una mejora tecnológica y apoyo a través de Call Up, el programa de ayuda financiera para Little League de T Mobile.

reacondicionamiento de un campo de la Little League® que incluye una mejora tecnológica y apoyo a través de Call Up, el programa de ayuda financiera para Little League de T Mobile. Mejora tecnológica en un espacio público: una mejora, al estilo de El Un‑carrier, para un espacio público como una biblioteca, un centro comunitario o la plaza principal.

una mejora, al estilo de El Un‑carrier, para un espacio público como una biblioteca, un centro comunitario o la plaza principal. Acceso a los recursos de T‑Mobile: asistencia para la inscripción en los programas Project 10 Million y Connecting Heroes de T‑Mobile.

asistencia para la inscripción en los programas Project 10 Million y Connecting Heroes de T‑Mobile. Y por último, pero igualmente importante, el más grande de los festejos: un concierto GRATIS este otoño para el pueblo ganador con el dúo multiplatino Florida Georgia Line, que cuenta con 18 éxitos que han encabezado las listas.

El líder 5G del país

El pueblo ganador de la tecnorenovación será el modelo 5G a seguir. ¡Pero, aunque no vivas en el pueblo ganador de la tecnorenovación, la red 5G de El Un‑carrier ahora cubre a 300 millones de personas con su 5G de rango extendido! La 5G de ultracapacidad de T‑Mobile se está ampliando a un ritmo increíble y ahora cubre a 150 millones de personas a lo largo del país, con planes de cubrir a 200 millones de personas en EE. UU. este año. La 5G de ultracapacidad puede proporcionar increíbles velocidades 5G en más lugares que nadie, con velocidades de descarga promedio de 325 Mbps y picos de 1 Gbps, mientras que la 5G de rango extendido es excelente para darle cobertura amplia al país, incluidas las áreas rurales y remotas. La red 5G de T‑Mobile abarca 1.6 millones de millas cuadradas —eso equivale a 2 veces más cobertura que AT&T y 4 veces más que Verizon, y El Un‑carrier sigue ampliando su liderazgo.

#5GforAll

La Tecnorenovación local de T‑Mobile es solo una de las numerosas iniciativas que demuestran el firme compromiso de T‑Mobile con las áreas rurales del país. Estas iniciativas de El Un‑carrier incluyen ofertas increíbles de planes y teléfonos 5G, una nueva opción de banda ancha para 10 millones de hogares rurales —Internet residencial de T‑Mobile— y el compromiso de construir cientos de nuevas tiendas y crear 7,500 nuevos empleos para atender las necesidades de servicio inalámbrico de las comunidades de distintas áreas rurales del país. Además, T‑Mobile asignará 25 millones de dólares para ayuda financiera a pequeños pueblos durante los próximos cinco años a fin de colaborar con proyectos de desarrollo comunitario en las áreas rurales de todo el país y reactivar proyectos demorados o abandonados, así como para iniciar proyectos nuevos. Más que solamente ofrecer servicio móvil, T‑Mobile busca formar parte de la comunidad y ayudar a que los pequeños pueblos prosperen.

Para obtener más información sobre el compromiso de T‑Mobile con los pequeños pueblos, visita T‑Mobile.com/PorTodoElPais.

Para conocer todos los detalles de la Tecnorenovación local de T‑Mobile, ingresa aquí.

