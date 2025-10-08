Uno de cada cinco habitantes de EEUU es latino por primera vez en la historia

Por primera vez, los latinos representan uno de cada cinco habitantes en Estados Unidos, alcanzando un total de 68 millones de personas, según un nuevo informe del proyecto Latino GDP elaborado por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la California Lutheran University.

El estudio, basado en datos actualizados de la Oficina del Censo, indica que la población de origen latino creció en 2 millones de personas durante 2024, dentro de una población total estadounidense de 340 millones. Este incremento supone un aumento del 2,9 % respecto a 2023, una tasa 5,8 veces superior a la del resto de grupos demográficos.

Los investigadores atribuyen este crecimiento principalmente al “cambio natural de población”, es decir, la diferencia entre nacimientos y muertes. Entre 2020 y 2024, el número de latinos aumentó en 3,2 millones, mientras que la población de otros orígenes disminuyó en 1,3 millones, una diferencia total de 4,5 millones de personas.

“El trabajo y la resiliencia de la comunidad latina fueron esenciales para mantener el crecimiento natural de la población en Estados Unidos, incluso durante los años más difíciles de la pandemia”, destacó el informe.

Además, el estudio subraya el fuerte avance económico del grupo hispano. En 2024, la fuerza laboral latina creció un 5,5 %, alcanzando 35,1 millones de trabajadores, lo que representa un aumento acumulado del 46,5 % desde 2010. La tasa de participación laboral entre los latinos llegó también a un récord del 69 %.

“Una y otra vez observamos que el trabajo duro, la autosuficiencia y el optimismo definen la fortaleza de los latinos en Estados Unidos”, señaló Matthew Fienup, director del Centro para Investigación y Proyección Económica de California Lutheran University.

Estos resultados se suman a un informe publicado en abril por el mismo proyecto, que destacó que el PIB latino en Estados Unidos alcanzó los 4,1 billones de dólares, lo que lo situaría como la quinta economía más grande del mundo, superando incluso a la India.

El nuevo estudio se conoce en un contexto demográfico complejo: el Pew Research Center informó en agosto que Estados Unidos perdió 1,4 millones de migrantes durante los primeros seis meses del gobierno de Donald Trump, la primera caída significativa de población inmigrante desde la década de 1960.