Univision Anuncia Nueva Estructura de su Television Networks Group Como el Más Reciente Paso en su Transformación Internacional y en Multiplataformas

Los cambios acelerarán el crecimiento de las cadenas de Univision al crear estructuras enfocadas y alineadas de contenido en Noticias, Entretenimiento y Deportes

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–Univision Holdings, Inc., la principal compañía de medios de comunicación y contenido en español, anunció hoy la nueva estructura de sus divisiones de Entretenimiento, Deportes y Noticias, a cargo de Luis Silberwasser, President of Univision Television Networks Group.

“La nueva estructura representa otro paso significativo hacia la trasformación de Univision y acelerará más la capacidad de estas divisiones para optimizar lo que ofrecen y brindar la mejor cartera de cadenas y contenido”, dijo Silberwasser. “Al continuar nuestra transformación para convertirnos en la más importante compañía del mundo de medios en español en multiplataformas, reconocemos que apoyar nuestras plataformas con el mejor talento y estructura es clave para dar rienda suelta a ideas innovadoras y lograr resultados superiores”.

Las divisiones de Entretenimiento, Noticias y Deportes ahora se estructurarán de la siguiente manera:

Entretenimiento

La evolución de Univision en una compañía internacional de medios de comunicación en plataformas múltiples requiere una nueva estructura operativa que permita que las operaciones de entretenimiento del grupo de televisión se centren en los géneros que son más efectivos para televisión. Es más, la combinación pendiente con Televisa requerirá una nueva estructura que permita óptima colaboración entre Estados Unidos y México. Los cambios de liderazgo de hoy reflejan el objetivo de Univision de optimizar su estructura de entretenimiento para enfocarse por separado en el contenido de entretenimiento con y sin guion, y permitirán el alineamiento con las operaciones de creación de contenido de Televisa en México.

Como se anunció hoy, Jessica Rodríguez, hasta hace poco presidenta de Entretenimiento y CMO de Univision, ha sido ascendida a Chief Brand and Impact Officer de Univision y la compañía combinada, Televisa-Univision, sujeto al cierre de la transacción. En su nuevo cargo corporativo, las responsabilidades de Rodríguez incluirán la estrategia creativa y el posicionamiento de marca, la estrategia de mercadeo y medios, la estrategia e insights para talento, investigación e impacto social, equidad e inclusión.

Ignacio Meyer será ascendido a Executive Vice President, Music and Non-Scripted Entertainment. Continuará a cargo de todo el desarrollo y la producción de contenido sin guion, lo que incluye programas tipo reality, shows diarios de variedades e importantes eventos de gran sintonía de premios musicales. Meyer empezó a trabajar en Univision en 2011 y, bajo su liderazgo creativo, Univision pasó a ser el modelo a seguir en materia de entretenimiento familiar, formatos galardonados y los programas de premios a la música latina de mayor prestigio y relevancia cultural. Además, el show El Gordo y La Flaca, una de las franquicias emblemáticas y de más larga trayectoria de Univision, ahora será parte de la cartera de programas sin guion supervisados por Meyer.

Leonor Sotillo se incorpora a Univision como Senior Vice President of Scripted Strategy. Sotillo tiene más de 25 años de experiencia en la creación de novelas y contenido con guion para cadenas de señal abierta en Estados Unidos y América Latina, como productora y programadora. Supervisará la estrategia de entretenimiento con guion para la audiencia hispana en Estados Unidos de Univision.

Elisa Segovia, quien ahora supervisa la estrategia de contenido y los horarios de las cadenas Univision, UniMás y Galavisión, pasará al nuevo cargo de President, Creative Strategy and Insights, bajo el nuevo grupo corporativo de Rodríguez. Por un tiempo, Segovia también continuará dirigiendo la programación y los horarios de las cadenas, y trabajará con Silberwasser para asegurar una transición fluida en este importante aspecto.

Jorge Domínguez, Senior Vice President of Creative Services, seguirá supervisando todo el diseño creativo y la producción de los sets de las cadenas en deportes, noticias y entretenimiento, y Nathan Smith, Vice President of Content Management en medios tradicionales y streaming, se unirá al equipo de Operaciones y Tecnología de Difusión.

Noticias

Univision reconoce que su singular vínculo con la comunidad hispana en Estados Unidos se basa en la confianza, la integridad y el compromiso con el servicio a las comunidades donde opera, y Univision Noticias es fundamental en esa relación. El equipo de noticias, la independencia periodística y la integridad editorial de Univision la han hecho el líder indiscutible de noticias dirigidas a los hispanos. Ya que la empresa se propone hacer que su división de noticias aumente en Estados Unidos, lanzar su primer servicio 24/7 de streaming de noticias en medios digitales, propiciar la evolución de su enfoque periodístico y de producción y, a fin de cuentas, entrar en otros mercados hispanohablantes (excepto México), anuncia los siguientes cambios en la estructura de su equipo de líderes:

Daniel Coronell, President of the News division, dejará el puesto el 1 de agosto de 2021. Coronell se incorporó al equipo de Univision Noticias a inicios de 2011 como as Vice President and News Director, y ocupó altos cargos hasta su ascenso a President of News en 2016. Coronell ha sido el arquitecto del galardonado equipo de Univision Noticias y siempre ha demostrado los más altos valores periodísticos, ética laboral y una gran dedicación al servicio de la comunidad hispana. Año tras año, bajo el liderazgo de Coronell, Univision Noticias ha sido la opción predilecta de noticias de los hispanos en Estados Unidos y un líder de ratings/porcentaje de audiencia, además de hacerse merecedor de múltiples y prestigiosos galardones, con 18 premios Emmy, cuatro Rey de España y tres Peabody. Univision está sumamente agradecido con Coronell por todos sus aportes durante el tiempo que pasó en la empresa y por el legado que nos deja de base. Tiene el compromiso de asegurar un fluido proceso de transición.

Leopoldo Gomez, anteriormente a cargo de Noticias en Televisa, ha sido nombrado President, News, tras la partida de Coronell. Gomez es un experto ejecutivo de noticias, con resultados comerciales comprobados y más de 20 años de experiencia a cargo de un grupo numeroso y diversificado de noticias en México, el mercado con más hispanohablantes del mundo. Gomez se graduó de George Washington University y Georgetown University con una maestría y un doctorado en Ciencias Políticas y en Gobierno. Gomez ha sido presentador de noticias y director del programa semanal de asuntos públicos de mayor sintonía en la televisión de México, Tercer Grado, y escribe una columna semanal en uno de los principales periódicos nacionales de México. Gomez ha recibido el Premio Nacional de Periodismo de México en dos ocasiones, como también el Premio Ondas Iberoamericano de Radio y Televisión y el Premio Rey de España. Como ya se anunció, Televisa Noticias en México no será parte de la compañía combinada, Televisa-Univision, y Gomez dejará de ser parte de las operaciones de noticias de Televisa en México. Univision Noticias y Televisa Noticias son y seguirán siendo operaciones separadas. El nombramiento de Gomez tiene vigencia inmediata. Se mudará a Estados Unidos en semanas próximas.

María Martínez-Guzmán será ascendida a Executive Vice President, News a cargo de las unidades editoriales y de producción en las propiedades de noticias de la Cadena Univision, incluido su principal programa, informativo “Noticiero Univision”. Martínez-Guzmán se incorporó a la Cadena Univision en 2002 tras trabajar en la estación de Univision en McAllen, TX, KNVO-48, y ha ocupado varios cargos editoriales y de producción en la compañía, entre ellos productora ejecutiva, vicepresidenta de Periodismo y recientemente, vicepresidenta principal de Noticias.

Jorge Ramos, periodista y presentador de noticias de Univision, y ganador de 10 premios Emmy, asumirá responsabilidades adicionales como Special Editorial Advisor to the CEO, y le reportará a Wade Davis, el director general. Ramos está a la vanguardia de la integridad y excelencia periodística desde hace más de cuatro décadas y representa lo mejor de la esencia de Univision Noticias.

Deportes

Deportes es un importante componente de la estrategia de programación de Univision en todas sus plataformas. El éxito de Univision en deportes y su posición como el destino por excelencia del fútbol han dado paso a grandes oportunidades de crecimiento más allá de su programación de televisión. A fin de captar esta enorme oportunidad, Univision anuncia la creación de su división de Proyectos Deportivos Internacionales, que se centrarán en conseguir importantes derechos a la trasmisión de eventos deportivos y servicios de streaming, además de expandir sus actividades a nuevos ámbitos como apuestas deportivas, deportes de combate y otras oportunidades de crecimiento a nivel internacional.

La división de Proyectos Deportivos Internacionales supervisará la expansión de derechos y actividades más allá de contenido de televisión, y la División de Contenido Deportivo se seguirá enfocando en la creación, producción, promoción y operación de todo el contenido deportivo de Television Networks Group. Como resultado, Univision anuncia los siguientes ascensos y cambios:

Como ya se anunció, Juan Carlos Rodríguez ha sido ascendido a President of Global Sports Enterprises y estará a cargo de la futura división de Deportes de Univision y la compañía combinada, Televisa-Univision, sujeto a que la transacción se realice. En su nueva función corporativa, Rodríguez se enfocará en la estrategia de adquirir derechos de trasmisión de eventos deportivos para la cartera de cadenas de Televisa-Univision y sus servicios de streaming, tanto en Estados Unidos como en México. Rodríguez también será responsable de crear y lanzar proyectos relacionados con deportes, lo que incluye nuevas categorías como el manejo de socios, apuestas deportivas, nuevos eventos y activaciones.

Olek Loewenstein ha sido ascendido a President of Sports Content y dirigirá la producción de todos los partidos y eventos deportivos en vivo, como también su programación previa y posterior, y otras propiedades deportivas en la cartera tradicional y de streaming en Estados Unidos y México. Loewenstein, un ejecutivo con 10 años en deportes en Univision, es el arquitecto del actual acuerdo de producción deportiva conjunta de TUDN que está en efecto entre Univision y Televisa.

“La nueva estructura de nuestras divisiones de Entretenimiento, Deportes y Noticias es crucial para impulsar el progreso de nuestra empresa y expandir lo que podemos ofrecer a las audiencias a nivel internacional”, dijo Wade Davis, CEO, Univision. “Como lo demuestran este y otros anuncios recientes, estamos creando el mejor equipo del sector en todas nuestras plataformas para ayudar a alcanzar nuestro enorme potencial. Uno de los principios clave durante esta transformación es asegurarnos de contar con las mejores ideas, talento y procesos comerciales para impulsar el éxito y alcanzar nuestros ambiciosos objetivos”.

