Universidad Texas A&M pide retirar contenidos sobre raza y género de un curso de filosofía

La Universidad Texas A&M, ubicada en College Station, solicitó esta semana a un profesor de filosofía que elimine contenidos relacionados con raza y género de un curso introductorio basado en los diálogos de Platón, o que, en su defecto, deje de impartir esa asignatura.

Según se informó, el docente Martin Peterson recibió la instrucción de “remover o abandonar” módulos que abordan cuestiones de raza y género vinculadas a textos del filósofo griego. La medida se enmarca en una revisión más amplia de los programas académicos que realiza la institución para adecuarse a una nueva directriz de su Junta de Regentes.

La política establece que ningún curso del sistema Texas A&M debe promover ideologías raciales o de género, ni tratar temas relacionados con la orientación sexual o la identidad de género. Las autoridades universitarias indicaron que el objetivo es cumplir con estas normas recientemente adoptadas.

El caso ha reavivado el debate sobre los límites de la libertad académica y el alcance de las políticas educativas en las universidades públicas, especialmente en áreas como las humanidades, donde el análisis de temas sociales y filosóficos suele formar parte del enfoque pedagógico.