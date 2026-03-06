Universidad Estatal de Honduras exhibe un meteorito de 4,500 millones de años 

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ha colocado en exhibición un meteorito de aproximadamente 4,500 millones de años.

La roca espacial convierte en una de las piezas científicas más valiosas del país y la región.

Este meteorito, registrado como uno de los cuatro únicos documentados en Centroamérica, es protagonista de la nueva muestra educativa y científica en la capital hondureña.

Historia y relevancia del meteorito hallado en Honduras

El meteorito fue localizado en Yoro en 1970. Desde entonces, su valor científico no ha dejado de crecer.

De acuerdo con el blog oficial de la UNAH, se determinó que su origen data prácticamente de la formación del sistema solar. Por lo tanto, testimonia la historia más antigua conocida por la humanidad en la Tierra.

Expertos han resaltado la importancia de esta exhibición no solo para el público académico, sino para todo el país. Esto es porque fomenta el interés por la investigación y la divulgación científica en Honduras.

Además, este meteorito representa una oportunidad única para el aprendizaje de estudiantes, docentes y visitantes de la región. Así, ellos podrán acercarse al objeto y conocer detalles sobre su composición y procedencia.

La presencia de este meteorito en la UNAH también abre la discusión sobre la cantidad y variedad de [meteoritos hallados en Centroamérica, así como su impacto en la comprensión del espacio y la historia planetaria.

Otros países vecinos han registrado eventos similares, aunque pocas instituciones cuentan con piezas tan antiguas y mejor conservadas.