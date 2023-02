Universidad de anula el título a un joven que presumió que no aprendió nada

Venezuela.- La historia de Jonathan ha captado la atención del la opinión pública, y es que la universidad le anuló el título tras presumir que no aprendió nada durante sus años de estudio.

El insólito hecho se registró en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa), cuyas autoridades no dudaron en anular el título cuando vieron el video del joven en TikTok.

Jonathan emprendió acciones en contra de la institución a tal punto que su caso traspasó las fronteras de su país.

Según el enfermero, es injusto que la universidad le suspendiera su derecho ejercer su carrera por una broma en las redes sociales.

Una vez que su historia salió en los distintos medios, varias personas han decidido apoyarlo y otras lo cuestionan por su decisión de bromear con algo tan serio como el estudio.

“Al joven le inhabilitaron su título debido a su comportamiento en TikTok al usar su vestimenta de graduación”, se informó.

Aunque Jonathan no fue el único en salir en el video, fue el que dijo que no había aprendido absolutamente nada, razón suficiente para las autoridades de suspenderle el título universitario.

“Cómo olvidar el día en que la Unefa me anuló mi título de enfermería y por eso no he podido ejercer mi carrera”, dijo el joven al recordar la broma que hizo con otros compañeros.

Calificó como una injusticia la medida y denunció que en su país no hay justicia.

Muchos han explicado que aunque para los jóvenes todo fue una broma, la institución académica queda en mal con sus comentario.

“Lo que para ellos quizás fue un juego, pone en burla a la Unefa y a los demás estudiantes en sus conocimientos. Lo siento por ustedes, bravo por la Unefa”, eran algunos de lo comentario de exestudiantes en apoya a la suspensión del título.

Ahora, el estudiante busca que la Universidad recapacite y le valide nuevamente su título para poder ejercer la enfermería.