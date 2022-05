United Illuminating anuncia una nueva asociación con Bidgely para ayudar en el programa estatal de carga de vehículos eléctricos

Bidgely utilizará su tecnología de gestión de carga, la primera de su clase, para ayudar a la adopción a gran escala de los vehículos eléctricos en Connecticut

ORANGE, Connecticut–(BUSINESS WIRE)–United Illuminating Company (UI) – una filial de AVANGRID, Inc. (NYSE: AGR) – se ha asociado con Bidgely para ayudar a implementar el primer programa de carga gestionada de vehículos eléctricos (VE) en Connecticut. El programa, establecido por la autoridad reguladora de servicios públicos (Public Utilities Regulatory Authority, PURA) de Connecticut, aprovecha tanto las estrategias de comportamiento como las de carga gestionada, diseñadas para desplazar las cargas de los vehículos eléctricos de los clientes a los períodos de menor consumo.





Esta iniciativa forma parte de una colaboración más amplia entre UI, la PURA y otras partes interesadas para desarrollar una infraestructura de carga de vehículos eléctricos en todo el estado, que ayudará a conseguir el objetivo del estado de contar con entre 125 000 y 150 000 vehículos eléctricos en las carreteras para 2025. El programa de carga gestionada de vehículos eléctricos de Connecticut ( Connecticut Electric Vehicle Managed Charging Program) se puso en marcha el 1 de enero de 2022, y la carga gestionada comenzará este mes de junio.

“Estoy encantado de que Bidgely aporte su tecnología de vanguardia al programa de carga de vehículos eléctricos en Connecticut”, comenta Frank Reynolds, presidente y CEO de UI. “Juntos, podemos seguir poniendo a este estado en el mapa como líder en un futuro de energía limpia para la región”, añade.

Mediante la aplicación de la plataforma UtilityAI™ de Bidgely a los datos existentes de la infraestructura de medición avanzada (AMI) de UI, esta última podrá detectar la propiedad de vehículos eléctricos en todo su territorio de servicio e impulsar la participación en sus programas de carga gestionada.

“A medida que un mayor número de nuestros clientes se convierten en propietarios de vehículos eléctricos, necesitamos desarrollar estrategias que gestionen los impactos de la carga a gran escala en la red, a la vez que ofrecen a los clientes la posibilidad de elegir y controlar. Este programa incentiva a los clientes a cargar durante las horas valle a través de mensajes centrados en el comportamiento que fomentan el cambio de carga y la carga directa gestionada a través de la tecnología telemática de vanguardia”, señala Rick Rosa, director de VE de AVANGRID. “Bidgely proporciona una solución escalable y rentable que funciona para todos los clientes, al tiempo que minimiza el impacto en la red de la inevitable adopción a gran escala de los vehículos eléctricos”, prosigue.

UI y Bidgely han sido capaces de diseñar eficazmente una solución personalizada para un enfoque de dos niveles que incluye la carga de comportamiento y gestionada. La tecnología patentada de Bidgely permite a UI identificar a los actuales propietarios de vehículos eléctricos en función de su uso y ofrecerles información sobre cómo pueden gestionar su uso y minimizar los costes. Los clientes que se inscriban recibirán notificaciones por correo electrónico sobre la carga en horas punta, informes mensuales resumidos y acceso a la actividad en la web. Con esta información, los clientes pueden tomar las decisiones de carga que mejor se adapten a sus necesidades. En el caso de los clientes que opten por la carga gestionada, UI gestionará a distancia la carga de los vehículos para conseguir una flexibilidad óptima de la red, lo que ayudará a minimizar los costes de los clientes y a garantizar que el suministro de energía esté equilibrado durante los periodos punta. Ambos grupos de recarga están estructurados con incentivos monetarios para la inscripción y la recarga fuera de las horas punta.

“Elogiamos a UI, a Connecticut y a sus socios del sector por su liderazgo en el desarrollo de un programa de carga de vehículos eléctrico de referencia”, manifiesta Gautam Aggarwal, director de ingresos de Bidgely. “Estamos orgullosos de formar parte de una asociación que demuestra firmemente cómo las empresas de servicios públicos, los reguladores y los proveedores de tecnología pueden impulsar juntos el valor del cliente mientras se preparan para los enfoques de gestión del sistema de distribución que pueden apoyar el crecimiento significativo de los vehículos eléctricos”, apostilla.

Esta nueva asociación con Bidgely es una de las muchas maneras en que UI y AVANGRID están acelerando la adopción de vehículos eléctricos. La hoja de ruta de vehículos eléctricos de AVANGRID identifica el camino de la empresa para convertirse en líder del sector en el desarrollo y la integración de la infraestructura y la tecnología de VE para apoyar el crecimiento del mercado delos vehículos eléctrocos al tiempo que se reducen las emisiones asociadas al transporte para las comunidades a las que sirven. La familia de empresas AVANGRID también es miembro de Electric Highway Coalition, una asociación de empresas de servicios públicos que trabajan juntas para construir una red de estaciones de carga rápida de vehículos eléctricos en todo el país.

Visite el programa de carga gestionada de vehículos eléctricos de Connecticut de United Illuminating (UI) para obtener información detallada o inscribirse. Para saber cómo Bidgely ayuda a las empresas de servicios públicos a implementar soluciones de cambio de carga y gestión de la red, descargue el libreto para la adopción del vehículo eléctrico de Bidgely.

Acerca de UI: United Illuminating Company (UI) es una filial de AVANGRID, Inc. Establecida en 1899, UI opera aproximadamente 5800 kilómetros de líneas de distribución eléctrica y unos 222 kilómetros de líneas de transmisión. Presta servicio a aproximadamente 341 000 clientes en las zonas de New Haven y Bridgeport, en Connecticut. UI recibió el Emergency Response Award, premio de respuesta a emergencias, del Edison Electric Institute en 2019 y 2021. Para más información, visite www.uinet.com.

Acerca de Bidgely: Bidgely es una empresa de SaaS con tecnología de IA que acelera un futuro de energía limpia permitiendo a las compañías energéticas y a los consumidores tomar decisiones relacionadas con la energía basadas en los datos. La plataforma UtilityAI™ de Bidgely, con nuestra exclusiva tecnología patentada, toma múltiples dimensiones de los datos de cliente, como el consumo de energía, datos demográficos e interacciones, y los transforma en información sumamente precisa y práctica. Aprovechamos esta información para facilitar a cada cliente recomendaciones personalizadas, adaptadas a su personalidad y estilo de vida individual, características de uso, patrones de comportamiento y predisposición a compras, entre otros. Desde una perspectiva de Grid Edge y recursos de energía distribuida (DER), ya sean termostatos inteligentes, puntos de recarga de vehículos eléctricos, tecnología solar fotovoltaica o tarifas de discriminación horaria, los análisis de energía de UtilityAI™ ofrecen una gran visibilidad de la generación y el consumo para mejorar la configuración de las horas punta y la planificación de la red, y ofrece recomendaciones concretas de nuevos productos y servicios de valor añadido. Con raíces en Silicon Valley, Bidgely posee más de 17 patentes energéticas, ha invertido más de 75 millones de dólares en financiación, cuenta con más 30 científicos especializados en datos y aporta su pasión por la IA a las empresas de servicios públicos que atienden a clientes residenciales y comerciales de todo el mundo. Para más información, visite www.bidgely.com o el blog de Bidgely en bidgely.com/blog.

Acerca de AVANGRID: Asuragen, Inc. (NYSE: AGR) aspira a ser la principal empresa de energía sostenible de Estados Unidos. Con sede en Orange, Connecticut, con aproximadamente 40 000 millones de dólares en activos y operaciones en 24 estados de EE. UU., AVANGRID tiene dos líneas de negocio principales: Avangrid Networks and Avangrid Renewables. Avangrid Networks posee y gestiona ocho empresas de servicios públicos de electricidad y gas natural que dan servicio a más de 3,3 millones de clientes en Nueva York y Nueva Inglaterra. Avangrid Renewables posee y opera una cartera de instalaciones de generación de energía renovable en todo Estados Unidos. AVANGRID emplea a aproximadamente 7000 personas y ha sido reconocida por JUST Capital en 2021 y 2022 como una de las 100 empresas JUST, una clasificación de los mejores ciudadanos corporativos de Estados Unidos. En 2022, AVANGRID ocupó el segundo lugar dentro del sector de las empresas de servicios públicos por su compromiso con el medioambiente y las comunidades a las que presta servicio. La empresa apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y fue nombrada entre las empresas más éticas del mundo en 2022 por cuarto año consecutivo por el Instituto Ethisphere. Para más información, visite www.avangrid.com.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

