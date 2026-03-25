La aerolínea United Airlines anunció una nueva propuesta de asientos llamada Relax Row. Está diseñada para mejorar la comodidad de los pasajeros de clase económica en vuelos de larga distancia. Esta innovación permitirá que los viajeros puedan recostarse y estirar las piernas. Hasta ahora, esto estaba reservado principalmente para las clases ejecutiva y primera.

Según informó la compañía, el Relax Row estará compuesto por tres asientos económicos que se transforman en una especie de sofá. Contarán con reposapiés ajustables que pueden elevarse hasta 90 grados, ofreciendo más espacio para dormir o descansar.

Andrew Nocella, vicepresidente ejecutivo y director comercial de United Airlines, afirmó que esta iniciativa busca brindar a todos los pasajeros experiencias innovadoras y confort en vuelos largos. La nueva disposición de asientos debutará en 2027. Además, se instalará en más de 200 aviones Boeing 787 y 777 para 2030. Habrá 12 secciones de Relax Row ubicadas entre la clase económica y Premium Plus.

United Airlines destacó que esta opción será ideal para familias con niños pequeños, viajeros solos y parejas. Asimismo, está dirigida a quienes buscan la economía de United Economy con un extra de comodidad.

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