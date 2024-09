Uniphore presenta X-Stream: una revolución de la transformación digital empresarial como conocimiento como servicio

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Uniphore, una de las empresas empresariales nativas de IA más grandes, presentó X-Stream, una capacidad de plataforma innovadora que industrializa la conversión de datos multimodales estructurados y no estructurados en conocimiento de dominio específico en toda la empresa. X-Stream permite el conocimiento como servicio, reuniendo potentes herramientas, conectores y controles para que las empresas creen sus propias aplicaciones de IA y den forma a sus resultados comerciales.





Integrada como capa esencial en la capa de la X-Platform, de Uniphore, X-Stream ayudará a las empresas a acercarse un paso más a la soberanía de la IA. Es el último de una serie de anuncios de productos de la compañía centrados en ayudar a las empresas a aprovechar sus propios datos de diversas fuentes, como gestión de contenido, CRM, almacenes de datos y aplicaciones comerciales para impulsar su transformación digital.

“A medida que se acelera la adopción de la IA en las empresas, aprovechar su potencial para soluciones escalables se ha convertido en una máxima prioridad para los CIO”, afirmó Umesh Sachdev, director ejecutivo y cofundador de Uniphore. “Con X-Stream, Uniphore proporciona a las empresas más grandes del mundo un conjunto de herramientas integral para convertir datos en conocimiento; desbloquear todo el poder de la IA dentro de la pila tecnológica en evolución”.

X-Stream llega en un momento oportuno en la carrera mundial por la adopción de la IA. La transformación del conocimiento para aplicaciones de IA generativa es un proceso costoso y que requiere mucho tiempo, que puede llevar a las empresas desde unas pocas semanas hasta varios meses. Según Gartner, a lo largo de 2025, el 30 % de los proyectos de IA generativa se abandonarán después de la prueba de concepto debido a la mala calidad de los datos, controles de riesgo inadecuados o costos crecientes.

X-Stream aborda estos desafíos permitiendo a las empresas integrar fuentes de conocimiento, enriquecerlas y transformarlas para aplicaciones de IA. Con capacidades avanzadas de generación aumentada de recuperación (RAG), gráficos de conocimiento a escala empresarial y acceso a la biblioteca de modelos ajustados de Uniphore, las empresas pueden aprovechar el conocimiento preparado para la IA para brindar respuestas e información precisas.

La transparencia y la confiabilidad son cruciales para generar confianza empresarial en las aplicaciones de la IA generativa. Para garantizarlo, X-Stream optimiza la gestión de evidencia con características como factualidad, atribución de fragmentos, relevancia y detección de alucinaciones para garantizar la precisión de los resultados y mitigar el sesgo. Además, la creación de X-Stream integra seguridad, barreras de seguridad y flexibilidad en su núcleo, con la incorporación de API modulares, barreras de seguridad configurables y controles de acceso sólidos para garantizar una gobernanza y un cumplimiento estrictos. X-Stream ya impulsa algunas de las aplicaciones de IA de Uniphore con capacidades de búsqueda cognitiva, además de modelos de IA de dominios específicos en todas las funciones empresariales.

Para obtener más información sobre X-Stream, visite Uniphore en el simposio sobre TI de Gartner, del el 21 al 24 de octubre, stand 1047.

Acerca de Uniphore

Uniphore es una de las mayores empresas B2B de IA nativa, con un éxito comprobado durante décadas. Diseñada para la escalabilidad y adaptada a las necesidades empresariales, impulsamos la transformación de la IA con un impacto empresarial real en múltiples industrias, junto con las implementaciones globales más grandes. Nuestra plataforma multimodal de datos e inteligencia artificial está en el centro de esta transformación, lo que permite a las empresas implementar rápidamente agentes de inteligencia artificial. Con nuestra AI Engine Room, las organizaciones pueden aprovechar sus datos y crear modelos de IA escalables y específicos de dominio para democratizar el conocimiento empresarial, al mismo tiempo que garantizan la seguridad, la soberanía y la rápida entrega de valor. Hoy en día, la tecnología de Uniphore empodera a más de 750 000 usuarios finales en 1600 empresas en 20 países. Descubra las capacidades inigualables de Uniphore—because there's no AI like it™.

