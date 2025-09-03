Unión Europea prohíbe sustancias en esmaltes para uñas: Lo que debes saber

El 1 de septiembre de 2025, la Unión Europea prohíbe sustancias en esmaltes utilizados en uñas, una medida que busca proteger a profesionales de la belleza y consumidores ante riesgos asociados a dos compuestos químicos presentes en esmaltes y geles semipermanentes.

Esta decisión afecta notablemente a salones y marcas de cosméticos que distribuyen estos productos en Europa. El objetivo de la regulación es prevenir alergias graves y daños para la salud, pues en pruebas recientes se detectó que las sustancias HEMA y Di-HEMA pueden provocar reacciones alérgicas serias en la piel de quienes manipulan o reciben manicura profesional.

Estas restricciones surgen tras un análisis de la Agencia Europea de Sustancias Químicas, que halló evidencias de los daños que sustitutos como los esmaltes semipermanentes pueden generar.

El contacto continuo con productos que contienen HEMA y Di-HEMA (utilizados por su función fijadora y durabilidad) ha causado un aumento de consultas médicas por irritaciones y dermatitis.

La medida exige que los fabricantes reformulen sus productos y las tiendas retiren los lotes antiguos. Además, las autoridades recomiendan verificar la composición de los esmaltes antes de adquirirlos. Para los países latinoamericanos donde circulan estos productos, la noticia invita a reflexionar sobre la importancia de la regulación en cosméticos.