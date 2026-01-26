Unión Europea lista para el mayor acuerdo comercial de la historia con la India 

La Unión Europea (UE) y la India están a punto de cerrar el mayor acuerdo comercial de su historia, según informa agencias. Este acuerdo, que se prevé firmar en 2026, marcará un antes y un después en las relaciones económicas entre los dos bloques, abriendo el enorme mercado indio a productos y servicios europeos, y viceversa.

Funcionarios de alto nivel han trabajado durante años para eliminar barreras arancelarias, facilitar la transferencia de tecnología y promover el desarrollo sostenible a través del intercambio.

Con este acuerdo, la UE consolidará su papel como uno de los principales socios comerciales de India, y las empresas europeas tendrán nuevas oportunidades para invertir en nuevos sectores, como el digital y el energético.

Implicaciones económicas para Latinoamérica

Aunque el acuerdo comercial UE India está centrado en los dos bloques, las repercusiones globales se sentirán en otras regiones, incluida Latinoamérica.

Países latinoamericanos, muchas veces exportadores de materias primas a la UE o la India, podrían verse influidos por el cambio en patrones de comercio, dado que los flujos y las preferencias de estos gigantes podrían variar.

Además, el tratado económico servirá como modelo para futuros convenios de libre comercio a nivel global, potenciando la competencia en mercados internacionales.

El acuerdo también generará expectativa en el ámbito del comercio internacional, al promover la creación de empleos y el acceso a innovación tecnológica, dos componentes clave para el crecimiento económico global.