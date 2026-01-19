Unión Europa busca defender a Groenlandia con fuertes aranceles en contra de EEUU 

En las últimas horas, la noticia de que la Unión Europea evalúa imponer aranceles por 93,000 millones de dólares a productos de EEUU ha generado preocupación entre empresarios y gobiernos a nivel mundial.

La medida se discute como respuesta directa a las políticas implementadas por Donald Trump respecto a Groenlandia y otros asuntos comerciales clave, agudizando las tensiones entre Washington y Bruselas.

¿Por qué la Unión Europea responde con aranceles?

Según altos funcionarios europeos, la imposición de aranceles comerciales tiene como objetivo proteger el mercado interno y responder a lo que consideran acciones unilaterales e injustificadas de la administración Trump.

En particular, la noticia surge después de que Trump sugiriera cambios en el estatus de Groenlandia que afectarían los intereses estratégicos y económicos de Europa.

Las posibles sanciones se aplicarían a bienes estadounidenses como automóviles, maquinaria agrícola y productos tecnológicos, representando una cifra récord de 93,000 millones de euros.

De concretarse, sería una de las mayores medidas tarifarias entre ambas potencias en la última década.

Expertos consultados señalan que este movimiento podría intensificar la guerra comercial y tener consecuencias globales para consumidores y exportadores.

En la región latinoamericana, varios analistas advierten que habrá repercusiones indirectas en las cadenas de suministro y los mercados emergentes.