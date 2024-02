Unión de Bounteous y Accolite: juntos, se convierten en el líder mundial en servicios para la transformación digital

La fusión fortalece la experiencia digital, el comercio y las capacidades de ingeniería de extremo a extremo a escala mundial

CHICAGO & DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Bounteous, socio en la innovación digital de las marcas más ambiciosas del mundo, y Accolite Digital, proveedor líder de servicios de ingeniería digital, en la nube, datos e inteligencia artificial, anunciaron su fusión y la creación de una nueva consultoría de servicios de transformación digital de extremo a extremo con marcas líderes de todo el mundo para co-innovar e impulsar resultados excepcionales para los clientes.





La empresa combinada tendrá su sede en Chicago y oficinas en América del Norte, Europa y Asia, y contará con un equipo de 5000 personas, más de 1200 en América del Norte, más de 3400 en APAC y más de 400 en Europa. Además de la fusión, la empresa presta servicios a más de 300 clientes de Fortune 1000 y de alto crecimiento en la resolución de sus problemas de misión crítica. Con esta fusión, la empresa se situará entre las consultoras de transformación digital líderes en el mundo.

Keith Schwartz se desempeñará como directora ejecutiva y Leela Kaza como codirectora ejecutiva de la entidad combinada, donde trabajarán juntas para promover su misión de capacitar a las empresas de todo el mundo para competir con más éxito en el panorama digital en constante evolución.

Los clientes se beneficiarán de una amplia gama de soluciones de inteligencia artificial y datos, nube y experiencia del cliente, además de Martech, comercio digital e ingeniería de productos. Con un equipo de expertos experimentado, amplio y diverso distribuido en todo el mundo, los clientes tendrán acceso al talento adecuado para ofrecer excelencia, independientemente de su ubicación.

La nueva entidad cuenta con una impresionante lista de acreditaciones, equipos certificados y premios en Adobe, Acquia, AWS, Azure, Google, Murex, Olo, Oracle, Salesforce, ServiceNow, Snowflake y más. Entre sus logros notables, la nueva entidad brilla con su asociación con Adobe, una solución Gold y socio especializado que recientemente recibió su octava especialización, y una colaboración distinguida con AWS, respaldada por casi 300 acreditaciones y un historial de empoderamiento de más de 50 clientes de AWS.

La entidad combinada prestará servicios a las principales empresas mundiales y las ayudará a afrontar sus desafíos más complejos en industrias como la bancaria, la financiera y la de seguros; bienes de consumo y comercio minorista; atención de la salud; logística; restaurantes y tiendas conveniencia; telecomunicaciones; ecnología; y viajes y hotelería.

“La combinación acelera la realización de la visión por la que ha trabajado Bounteous desde su fundación: convertirse en el socio de innovación digital más destacado del mundo. Accolite comparte nuestra obsesión por el éxito del cliente y tiene un historial admirable en la creación de valor e impacto duraderos para sus clientes”, afirmó Keith Schwartz, cofundador y director ejecutivo de Bounteous. “Juntos, estamos remodelando el panorama de la transformación digital y ayudando a las empresas a adaptarse y tener éxito en la era del cliente conectado”.

“A medida que las demandas de los clientes se vuelven cada vez más complejas, las empresas necesitan un socio tecnológico que pueda ver el panorama más amplio y ofrecer soluciones que les ayuden a ganar en su categoría”, afirmó Leela Kaza, fundadora y directora ejecutiva de Accolite. “Con el dominio de la innovación digital de Bounteous combinado con la experiencia y el talento en ingeniería digital de Accolite en Norteamérica, EMEA y APAC, estamos en una posición única para capacitar a nuestros clientes para crear experiencias extraordinarias que inspiren un reconocimiento genuino de la marca y una lealtad a largo plazo. Esto La combinación también cumple nuestro objetivo declarado de convertirnos en una de las principales empresas de ingeniería digital del mundo”.

Ambas empresas cuentan con el respaldo de New Mountain Capital, una firma de inversión con sede en Nueva York que enfatiza la creación y el crecimiento empresarial.

Prasad Chintamaneni, director general de New Mountain Capital, señaló: “Esta fusión es un testimonio de la escala y la calidad del trabajo que tanto Accolite como Bounteous han realizado a sus clientes a lo largo de los años. Vemos un tremendo potencial de crecimiento en la combinación de estas dos empresas, las cuales aportan impresionantes listas de clientes de primera línea, capacidades de ingeniería y consultoría digital de clase mundial y un profundo compromiso con la innovación. La tecnología, las habilidades y las capacidades de entrega global representadas aquí crean un socio de transformación digital muy atractivo para los líderes de la C-suite de las marcas más importantes del mundo”.

Acerca de Bounteous

Fundada en 2003 en Chicago, Bounteous es una consultoría líder en experiencia digital que co-innova con las marcas más ambiciosas del mundo para crear experiencias digitales transformadoras. Con servicios en estrategia, diseño de experiencias, tecnología, análisis e información, y marketing, Bounteous eleva las experiencias de marca e impulsa resultados superiores para los clientes. Para obtener más información, visite www.bounteous.com.

Si desea obtener más información sobre Co-Innovation, descargue el Co-Innovation Manifesto en co-innovation.com.

Para obtener las noticias más actualizadas, siga a Bounteous en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

Acerca de Accolite

Accolite es un proveedor líder de servicios de ingeniería digital, nube y datos e inteligencia artificial que ofrece iniciativas sólidas para la transformación digital a clientes de Global 2000. Accolite presta estos servicios a las industrias de servicios bancarios y financieros, seguros, tecnología, medios y telecomunicaciones, atención médica y logística. Accolite tiene 3000 profesionales en todo el mundo y presencia en Estados Unidos, Canadá, México, Europa e India. Para obtener más información, visite www.accolite.com.

Acerca de New Mountain Capital

New Mountain Capital es una firma de inversión con sede en Nueva York que enfatiza la creación y el crecimiento de negocios, en lugar de la deuda, mientras busca la apreciación del capital a largo plazo. Actualmente, la firma gestiona estrategias de inversión de capital privado, crédito y arrendamiento neto con más de 45 mil millones de dólares en activos bajo administración. New Mountain busca a quienes considera los líderes de crecimiento de más alta calidad en sectores industriales cuidadosamente seleccionados y luego trabaja intensamente con la gerencia para desarrollar el valor de estas empresas. Para obtener más información sobre New Mountain Capital, visite www.newmountaincapital.com.

