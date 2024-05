Una venganza por un iPhone robado termina en la muerte de una familia inocente

Un joven de Colorado enfrenta hasta 60 años de prisión luego de intentar vengarse por el robo de su teléfono que resultó en la muerte de una familia inocente.

Kevin Bui, de 20 años, se declaró culpable la semana pasada de haber incendiado una casa equivocada en Denver en agosto de 2020.

Bui tenía 16 años cuando, utilizando la aplicación “Find My iPhone” para rastrear su teléfono robado, decidió vengarse junto con dos amigos, pero incendió la casa incorrecta.

El incendio acabó con la vida de Djibril Diol, de 29 años, su esposa Adja Diol, de 23, su hija Khadija Diol, de 22 meses, así como la hermana de Djibril, Hassan Diol, de 25, y su hija de 6 meses, Hawa Beye. Otros tres miembros de la familia lograron escapar saltando desde el segundo piso, aunque sufrieron fracturas óseas.

La investigación, publicada por Fox News y New York Post, demostró que Bui, identificado como el líder del grupo, fue grabado en videos de seguridad junto a sus amigos, vestidos con máscaras faciales y sudaderas oscuras, mientras prendían fuego a la casa.

La policía logró identificar a los sospechosos gracias a una orden de registro que permitió obtener direcciones IP de Google vinculadas a búsquedas de la dirección del hogar incendiado dentro de los 15 días previos al incidente.

Los dos amigos de Bui, Gavin Seymour, de 19 años, fue sentenciado a 40 años de prisión en marzo tras declararse culpable de asesinato en segundo grado y Dillon Siebert, quien tenía 14 años en el momento del crimen, recibió una sentencia de tres años en detención juvenil y siete años en un programa estatal para jóvenes después de declararse culpable de asesinato en segundo grado.

Kevin Bui, quien fue procesado como adulto, se declaró culpable de dos cargos de asesinato en segundo grado. Bajo un acuerdo, enfrenta una sentencia que podría llegar hasta 60 años de prisión, con 30 años por cada cargo.

Los fiscales retiraron sesenta cargos adicionales, que incluían asesinato en primer grado, intento de asesinato, incendio premeditado y robo.

El trío había planeado el ataque durante semanas, a través de mensajes de texto y en redes sociales demostraron la premeditación. Un mensaje en Snapchat de Bui decía: “posiblemente arruinemos nuestro futuro y quememos su casa”.

El 5 de agosto de 2020, alrededor de las 2:40 a.m., un policía de Denver descubrió la casa en llamas. Aunque intentó entrar, el calor extremo lo obligó a retirarse. Vio el cuerpo de un bebé cerca de la entrada, pero no pudo rescatarlo, ya que el niño ya no estaba vivo.

Las cámaras de vigilancia de los vecinos captaron a tres sospechosos vestidos con ropa oscura y máscaras de hockey, entrando a la casa, vertiendo gasolina y prendiendo fuego de manera coordinada y premeditada.

En enero de 2021, Bui, Seymour y Siebert fueron arrestados y acusados en relación con el incendio y los asesinatos. Durante su comparecencia, Bui no mostró emoción, según el informe del fiscal. La sentencia formal de Bui está programada para el 2 de julio.

El incidente ha dejado conmocionada a la comunidad local de Denver, que lucha por comprender cómo una disputa menor por un teléfono robado pudo desembocar en una tragedia tan devastadora.