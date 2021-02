Una razón para fingir otra edad (en papel): T‑Mobile amplía el plan para los de 55 y más con la nueva categoría premium MAX ilimitada, Netflix por cuenta nuestra y más líneas

Millones de personas de personas en el país tienen 55 años y más, y ahora tienen nuevas y mejores opciones de planes que incluyen smartphones gratis

Novedades: los planes para familia Magenta Unlimited 55 de T‑Mobile ahora reciben Netflix por cuenta nuestra y la opción de la categoría MAX en la que no se podrá reducir tu velocidad según la cantidad de datos que uses. Además, muy pronto los clientes podrán agregar hasta cuatro líneas.





Por qué es importante: la generación de los que tienen más de 55 es la que inventó el smartphone y el Internet móvil. Sin embargo, los proveedores de servicio móvil se muestran siempre condescendientes hacia ellos con planes limitados para “adultos mayores”. El ejemplo más reciente: Verizon y AT&T ofrecen un plan para mayores de 55 años, ¡pero solamente en la Florida! T‑Mobile está mejorando sus planes para las personas de 55 años y más para todos en todo el país.

Para quiénes es importante: toda persona de 55 años en adelante, en los 50 estados, Washington D.C. y Puerto Rico.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–Ahora llevamos nuestros planes al nivel 55. El día de hoy, T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) ha ampliado el plan Magenta Unlimited 55 de la compañía, al agregar Netflix por cuenta nuestra para familias y una categoría MAX con datos premium ilimitados, para que no se pueda reducir tu velocidad según la cantidad de datos que uses. Todo eso ya está disponible hoy mismo. Y próximamente, los clientes de 55 y más podrán agregar hasta cuatro líneas, en lugar de las dos permitidas en el plan.

Los clientes de 55 y más en los 50 estados pueden obtener DOS líneas ilimitadas de Magenta Unlimited 55, llevarse DOS smartphones gratis con 24 créditos en la factura mensual por solo $70 al mes con llamadas y textos, además de datos ilimitados, incluye también acceso a 5G en la red más grande y rápida del país.

A principios de esta semana, T‑Mobile lanzó Magenta MAX. Ahora, T‑Mobile duplica la apuesta: el plan Magenta MAX Unlimited 55 de T‑Mobile está disponible a partir de hoy para los de 55 y más, e incluye Netflix Estándar con dos líneas. Y además, tu velocidad no se puede reducir sin importar cuántos datos uses, gracias a la increíble red de T-Mobile, la más grande y rápida del país. Así que, bienvenidas maratones de TV.

“No toda la gente de más de 55 años vive en la Florida”, señala Matt Staneff, director ejecutivo de mercadeo de T‑Mobile. “Les ofrecemos a nuestros clientes de 55 y más de todo el país lo que buscan: planes ilimitados recién rediseñados que cubran sus necesidades, creados y desarrollados pensando en ellos y en cómo desean usar sus smartphones y a la vez ahorrar dinero. Les damos más por su dinero con Netflix para familias, ninguna sorpresa en la factura mensual, y la red 5G más grande y rápida del país. Y con MAX, pueden hacer streaming todo lo que quieran sin que se reduzca su velocidad”.

Las personas de 55 y más que viven en el país hoy dependen de sus smartphones más que nunca. De hecho, durante los últimos dos años, la adopción de smartphones ha aumentado de un 70 por ciento a un 77 por ciento1 en este grupo y la generación de los baby boomers es el segmento de mayor crecimiento entre usuarios de servicio móvil; dedican un 30% más de tiempo a usar sus dispositivos móviles que hace un año. 2 Y el 92% de las personas de más de 55 años del país viven fuera de la Florida.3

Aún así, Verizon y AT&T siguen mostrándose condescendientes hacia este grupo de personas con planes limitados únicamente a la Florida; es como si creyeran que todas las personas mayores de 55 son jubilados viviendo en la Florida. E incluso en ese caso, los planes de AT&T y Verizon son $120 más costosos por año que el plan Magenta de T‑Mobile para dos líneas con Netflix por cuenta nuestra. Además, con impuestos y cargos ya incluidos en los planes Magenta 55, se ahorra incluso más.

Y además, ambos planes —Magenta Unlimited 55 y Magenta MAX Unlimited 55—vienen repletos de otros beneficios como impuestos y cargos mensuales ya incluidos, y regalos cada semana a través de T‑Mobile Tuesdays, que pueden representar un ahorro anual de hasta CIENTOS de dólares adicionales.

Y por supuesto, encima de todo esto, los clientes de T‑Mobile, incluidos aquellos de 55 y más, pueden acceder a la red 5G más grande y rápida del país. La red 5G de rango extendido de T‑Mobile cubre a 280 millones de personas en un área de 1.6 millones de millas cuadradas; eso equivale a casi 2.5 veces más cobertura que AT&T y casi 4 veces más que Verizon. Ahora que Sprint forma parte de T‑Mobile, El Un‑carrier está ampliando su liderazgo, utilizando espectro dedicado para ofrecerles a los clientes con dispositivos compatibles velocidades de descarga de alrededor de 300 Mbps en muchos lugares con picos de velocidad de hasta 1 Gbps. La red 5G de ultracapacidad de T‑Mobile ya llega a 2,400 ciudades y localidades, y cubre a más de 50 veces más personas de las que cubre Verizon con la banda ultra ancha.

Para obtener más información sobre los planes de T‑Mobile para clientes de 55 años en adelante, visita: www.T-Mobile.com/55 – y para ver lo fácil que es unirse a T-Mobile, revise estos 4 pasos simples para cambiarse: https://www.t-mobile.com/news/network/4-steps-to-switch. Síguenos en la sala de prensa oficial de T‑Mobile en Twitter, en @TMobileNewspara estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá una conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Más información en: https://es.t‑mobile.com.

El impuesto a las ventas y los cargos reguladores están incluidos en el precio del plan tarifario mensual. Magenta Unlimited 55: durante los períodos de congestión, los clientes de este plan que usen más de 100 GB al mes podrían notar velocidades reducidas hasta el siguiente ciclo de facturación debido a la priorización de datos. Servicio pospagado únicamente. Roaming internacional: la velocidad estándar es de 128 kbps. Magenta MAX Unlimited 55: activa hasta 4K de streaming en UHD en un dispositivo compatible o el streaming de videos por lo general será a 480p. Roaming internacional: la velocidad estándar es de 256 kbps. La oferta de Netflix está sujeta a cambio; disponible mientras mantengas líneas activas y al corriente. Se aplican los términos de Netflix; puede demorar de 1 a 2 ciclos de facturación. Sin AutoPago, son $5 más por línea al mes. Smartphones gratis: se requiere calificación crediticia y servicio elegibles. Si cancelas el servicio móvil, podrías dejar de recibir los créditos y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido. No se puede combinar con algunas ofertas o descuentos. La cuenta deberá estar activa y al corriente para poder recibir los créditos. El proceso podría demorar 2 ciclos de facturación. La red 5G más rápida según los premios Opensignal, basado en velocidades promedio – Informe de experiencia de usuarios 5G en EE. UU., enero 2021 Se requiere dispositivo compatible con 5G. Para algunos usos se podría requerir un determinado plan o función; visita es.T‑Mobile.com.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá una conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Para obtener más información, visita: https://es.t‑mobile.com.

1 Según AARP, enero de 2020.



2 Según App Annie, enero de 2021.



3 4.1 millones de residentes de Florida son mayores de 55 años frente a 52 millones de la población total de EE. UU.: https://stacker.com/stories/4305/states-most-seniors

Contacts

Contactos para prensa

Relaciones con los medios, T‑Mobile US



MediaRelations@T‑Mobile.com

Relaciones con inversionistas

investor.relations@t‑mobile.com

http://investor.t‑mobile.com