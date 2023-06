Una profesora fue despedida después de revelar las faltas de respeto de los estudiantes

“Estoy realizando mi práctica profesional en un colegio, que supuestamente debería durar dos meses, pero honestamente no sé si puedo continuar. No aguanto más, tengo un curso de séptimo básico y realmente hacen lo que quieren conmigo. A los estudiantes les da igual lo que diga, les explico y ellas me miran y me ignoran, siguen conversando y me responden con un ‘no’. Cuando realizamos actividades, simplemente no las hacen”, compartió la estudiante joven en un video de TikTok.

Además, Alejandra Rodríguez expresó su pesar por el hecho de que los estudiantes se burlen de ella cuando les da instrucciones durante las clases, a pesar de haberles pedido repetidamente que la respeten. Entre lágrimas, agregó: “Esto es un llamado para educar a sus hijos, a sus hijas. No puede ser que me traten de esta manera, porque la primera educación proviene del hogar. No se debería tratar así a nadie, ni siquiera a sus compañeras”.

Después de que su testimonio se hiciera viral, el colegio decidió despedirla y negarle la continuación de sus prácticas profesionales. La universidad de la estudiante le informó que la dirección del colegio le había prohibido el acceso.

A través de sus historias en Instagram, la usuaria compartió un breve video en el que actualizó su situación. “Hola, quería contarles que fui despedida del lugar donde estaba realizando mi práctica profesional en el colegio”, afirmó.

Además, hizo una denuncia pública de que recibió amenazas tanto de padres como de los estudiantes. En una entrevista con el medio TVN, mencionó: “Me dijeron que no regrese al colegio porque, para ser más educado, seré agredida”. También informó que el colegio no se comunicó directamente con ella, sino que se pusieron en contacto directamente con la universidad.