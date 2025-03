Una primavera de ahorros con las ofertas de T-Mobile para nuevos smartphones

Obtén lo último en tecnología — incluido el nuevo Google Pixel 9a por cuenta nuestra — en los planes repletos de beneficios y ahorros de El Un-carrier

BELLEVUE, Wash.--(BUSINESS WIRE)--T-Mobile (NASDAQ: TMUS) ayuda a los clientes a renovarse esta primavera con ofertas para obtener los últimos smartphones 5G de las principales marcas a los mejores precios esta temporada. Esto incluye el nuevo Google Pixel 9a (¡que se presentó hoy mismo!) por cuenta nuestra. Para quienes buscan las últimas características o herramientas de IA, El Un-carrier tiene opciones con precios económicos y repletas de funciones de las marcas Google, Motorola y Samsung. Ahora mismo, los clientes nuevos y existentes, incluidos los negocios, pueden obtener:





Google Pixel 9a por cuenta nuestra al agregar una línea o intercambiar un dispositivo elegible en la mayoría de los planes. Además, ¡haz tu pedido en línea o en la app T-Life para llevarte un par de Pixel Buds A-Series gratis!

al agregar una línea o intercambiar un dispositivo elegible en la mayoría de los planes. Además, ¡haz tu pedido en línea o en la app T-Life para llevarte un par de Pixel Buds A-Series gratis! Motorola moto g – 2025 por cuenta nuestra al agregar una línea o intercambiar un dispositivo elegible en cualquier condición en la mayoría de los planes.

al agregar una línea o intercambiar un dispositivo elegible en cualquier condición en la mayoría de los planes. Samsung Galaxy A36 5G por solo $99 al agregar una línea o intercambiar un dispositivo elegible en la mayoría de los planes.

Todas estas ofertas están disponibles vía 24 créditos en la factura mensual más impuestos.

Con T-Mobile, los clientes obtienen lo último en tecnología en la red 5G más grande y rápida del país, además de acceso a beneficios exclusivos en streaming, viajes, entretenimiento y más con Magenta Status. Echa un vistazo a lo que esto significa para los clientes de El Un-carrier cuando combinan los planes Go5G con los últimos smartphones 5G:

Google Pixel 9a: con una batería para todo el día, un diseño duradero, la cámara Pixel favorita de todos y Gemini AI, el Pixel 9a es el accesorio perfecto para los eventos más populares de la temporada, como conciertos y festivales de música en los que los clientes de El Un-carrier pueden obtener acceso y descuentos exclusivos con T-Mobile Reserved Tickets. Google Pixel 9a pronto estará disponible en tiendas y en línea.

con una batería para todo el día, un diseño duradero, la cámara Pixel favorita de todos y Gemini AI, el Pixel 9a es el accesorio perfecto para los eventos más populares de la temporada, como conciertos y festivales de música en los que los clientes de El Un-carrier pueden obtener acceso y descuentos exclusivos con T-Mobile Reserved Tickets. Google Pixel 9a pronto estará disponible en tiendas y en línea. Motorola moto g – 2025: con su brillante pantalla de 6.7” y poderosas bocinas estéreo, el nuevo moto g – 2025 tiene la potencia y el rendimiento para hacer streaming, gaming y más sin parar... para que puedas ponerte al día con tus películas y shows favoritos con el mejor combo de streaming para entretenimiento en servicio móvil con Apple TV+, Hulu y Netflix … todo por cuenta nuestra con Go5G Next. moto g – 2025 está disponible ahora en tiendas y en línea.

con su brillante pantalla de 6.7” y poderosas bocinas estéreo, el nuevo moto g – 2025 tiene la potencia y el rendimiento para hacer streaming, gaming y más sin parar... para que puedas ponerte al día con tus películas y shows favoritos con el mejor combo de streaming para entretenimiento en servicio móvil con Apple TV+, Hulu y Netflix … todo por cuenta nuestra con Go5G Next. moto g – 2025 está disponible ahora en tiendas y en línea. Samsung Galaxy A36 5G: con Awesome Intelligence en el Galaxy A36 5G, prepárate para maximizar tu creatividad con herramientas poderosas, divertidas y fáciles de usar. Con un sistema de cámara triple, grabación de video en 4K y herramientas de IA enfocadas en el creador, puedes capturar y compartir contenido digno de admiración desde cualquier lugar, incluidos los más de 215 países y destinos en los que los clientes de El Un-carrier con los planes Go5G tienen datos de alta velocidad gratis en el extranjero. Samsung A36 5G estará disponible en línea a partir del viernes 26 de marzo.

Para más información sobre las ofertas de T-Mobile, visita: es.t-mobile.com/offers.

Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. Ofertas de teléfonos: contáctanos antes de cancelar toda la cuenta para seguir con los créditos restantes en la factura, o los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., Pixel 9a 128 GB: $499.99). Los créditos en la factura se terminarán si pagas anticipadamente el dispositivo. El impuesto sobre el precio, antes de los créditos, se paga al momento de la compra. Requiere calificación crediticia, línea nueva ($60 o más/mes con AutoPago; más impuestos y cargos) o intercambio (p. ej. Google Pixel); sujeto a términos y condiciones de intercambio. Cargo de $35 por conexión del dispositivo a pagar al momento de la compra. Hasta $500 vía créditos en la factura; la línea con promoción deberá estar activa y al corriente para recibir los créditos; podría demorar 2 ciclos de facturación. Máx. 4 dispositivos con descuento/cuenta. Podría no ser combinable con algunas ofertas o descuentos. La más rápida según el análisis de Ookla® de los datos de Speedtest Intelligence® de los resultados nacionales de puntuación de velocidad que incorporan velocidades de carga y descarga en 5G para el sem. 2 de 2024. Detalles sobre dispositivos y cobertura 5G, y acceso a 5G en es.T-Mobile.com.

