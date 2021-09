Una nueva investigación describe la sólida posición de Odyssey Marine en el arbitraje contra México (NASDAQ:OMEX)

BALTIMORE–(BUSINESS WIRE)–Green River Asset Management ha publicado un informe sobre Odyssey Marine Exploration, Inc. (NASDAQ:OMEX) (“Odyssey”) titulado, “Odyssey Produces Smoking Gun in Bombshell Filing; Mexico Stretches for Defense”. El artículo puede encontrarse en https://greenriverassetmanagement.wordpress.com/

En el artículo, Green River describe los argumentos esgrimidos por Odyssey y México en sus respectivas presentaciones legales y concluye que los argumentos de inversión para poseer acciones de Odyssey siguen siendo sólidos.

Green River cree que es probable que OMEX gane su demanda de arbitraje por sus méritos y que es probable un laudo de entre 500 y 3.000 millones de dólares. Con OMEX cotizando a una capitalización de mercado de ~70 millones de dólares en el momento de la publicación, las acciones están descontando menos de un 10% de probabilidad de un resultado de arbitraje medio.

El valor latente de las acciones de Odyssey expresado por Green River explica la razón por la cual inversores experimentados en litigios, como Drumcliffe LLC, FourWorld Capital Management y Two Seas Capital, han aumentado sus participaciones en el capital de Odyssey.

Información prospectiva

Este comunicado de prensa puede incluir “declaraciones prospectivas” en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Valores de 1934. En el apartado “Factores de riesgo” de la Parte I, punto 1A, del informe anual de Odyssey en el formulario 10-K correspondiente al año que finalizó el 31 de diciembre de 2020, así como en otros documentos presentados por Odyssey ante la Comisión del Mercado de Valores, se exponen determinados factores que podrían hacer que los resultados difieran sustancialmente de los indicados en las declaraciones prospectivas. Los posibles resultados del asunto descripto en el presente documento dependerán de acontecimientos futuros imprevisibles, muchos de los cuales escapan al control de Odyssey o de Drumcliffe y, por consiguiente, no se puede garantizar que se produzca ningún resultado deseable.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

