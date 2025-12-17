Una nueva encuesta a casi 4.300 directivos del C-suite revela una demanda creciente de innovación más rápida, mayor retorno de la inversión y una mayor resiliencia empresarial

Los ejecutivos afrontan una presión creciente para impulsar la transformación basada en IA mientras gestionan el aumento de los costos, asumen mayores riesgos y se enfrentan a la escasez de talento cualificado en TI

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor global de servicios integrales de soporte de software empresarial, servicios gestionados y soluciones de innovación en ERP con IA agentiva, y principal proveedor independiente de soporte para software de Oracle, SAP y VMware, anunció hoy los resultados de su nueva encuesta global, “C-suite Imperatives: Accelerating Innovation in a Shifting Landscape” (Mandatos del C-Suite: Cómo acelerar la innovación en un entorno cambiante). El estudio se llevó a cabo en colaboración con Censuswide y encuestó a casi 4.300 directores financieros (CFO), directores de sistemas de información (CIO), consejeros delegados (CEO) y directores de seguridad de la información (CISO) de todo el mundo con el objetivo de analizar las presiones que influyen en las decisiones tecnológicas a nivel ejecutivo y las prioridades que configuran sus estrategias de inversión.









El análisis muestra que los ejecutivos están recalibrando sus estrategias en torno a la inteligencia artificial, la automatización y la resiliencia, a medida que los consejos de administración exigen una innovación más rápida y resultados empresariales más claros. Aunque muchas organizaciones continúan gestionando presupuestos cada vez más ajustados y mayores preocupaciones en materia de ciberseguridad, los líderes también señalan una creciente brecha de talento y una frustración cada vez mayor con las hojas de ruta de ERP impuestas por los proveedores, que pueden ralentizar los esfuerzos de transformación. De hecho, el 97 % de los miembros del C-suite afirma que, si bien sus sistemas ERP actuales satisfacen en gran medida las necesidades del negocio, el 23 % del tiempo de la plantilla se dedica al mantenimiento de los sistemas existentes.

Conclusión clave n.° 1: El C-suite alinea la estrategia a largo plazo en torno a la IA y la automatización

El 44 % de los líderes identifica la IA y la automatización como las capacidades principales necesarias para respaldar tanto las iniciativas de TI a corto como a largo plazo.

La automatización y la IA representan la prioridad más importante a cinco años para los ejecutivos: el 46 % de los CIO y el 43 % de los CEO señalan estas capacidades como su principal imperativo. Aunque la ciberseguridad, el cumplimiento normativo y la optimización de costos siguen dominando las iniciativas a corto plazo, los líderes informan de un enfoque creciente en la construcción de una base fiable para operaciones inteligentes, apoyada por una planificación reforzada de la continuidad del negocio y una mayor inversión en el desarrollo de capacidades. Más de un tercio (35 %) de los encuestados afirma que su objetivo es transformar sus organizaciones en empresas basadas en datos durante este periodo. El C-suite puede beneficiarse de gastar menos en costosas actualizaciones de ERP que siguen aportando valor y de invertir más en innovación significativa, como la automatización y la IA.

Conclusión clave n.° 2: Aumentan las expectativas de ROI a medida que los ejecutivos exigen resultados medibles

El C-suite colabora con mayor frecuencia con los CIO (31 %) y los CEO (27 %) en las iniciativas de TI, lo que pone de relieve la necesidad de una participación más temprana de los CFO a medida que aumentan las expectativas de retorno de la inversión.

Los ejecutivos aplican un escrutinio más riguroso a los resultados de las inversiones, en tanto que los CIO, CEO y CFO identifican la materialización de beneficios como su principal medida de ROI. Los líderes esperan aproximadamente un 27 % de retorno en los primeros uno o dos años, que aumenta hasta el 37 % en un plazo de tres a cinco años, y casi la mitad (48 %) del ROI total esperado más allá de los seis años. Los CISO expresan expectativas similares, aunque con un énfasis ligeramente mayor en el beneficio financiero directo. Estos resultados reflejan una presión creciente para priorizar iniciativas tecnológicas que generen un impacto duradero, manteniendo al mismo tiempo la previsibilidad de los costos. Aunque su visión sobre el futuro del ERP varía, casi el 70 % de los líderes del C-suite no ve el ERP tradicional como parte de ese futuro: el 33 % cree que el ERP agentivo, autónomo y con toma de decisiones basada en IA, es el camino a seguir.

“A medida que se intensifican las presiones económicas y operativas, los ejecutivos adoptan un enfoque mucho más disciplinado en la inversión tecnológica. Los resultados muestran claramente que las organizaciones buscan resultados medibles, ciclos de retorno más rápidos y mucha más flexibilidad en la asignación de sus presupuestos”, afirmó Michael Perica, director financiero de Rimini Street. “Una hoja de ruta de software empresarial impulsada por el negocio (y no dictada por los proveedores) devuelve el control a los líderes sobre dónde y cuándo invertir. Esto les permite redirigir recursos desde actividades costosas y de bajo ROI hacia iniciativas como la IA agentiva, que mejoran la eficiencia, refuerzan la resiliencia y respaldan el crecimiento y la innovación a largo plazo”.

Conclusión clave n.º 3: La escasez de talento y las exigencias de soporte de los sistemas ralentizan la innovación

El 36 % de los directivos del C-suite afirma que las brechas de competencias limitan su capacidad para aprovechar oportunidades de crecimiento, en tanto que el 23 % indica que los retrasos en los proyectos se están convirtiendo en una preocupación debido a la falta de talento.

Casi la totalidad de los ejecutivos (98 %) señala que la escasez de talento en TI afecta su capacidad para alcanzar su visión tecnológica, y el 68 % afirma que el impacto es significativo. Aunque el 97 % indica que sus sistemas ERP actuales satisfacen en gran medida las necesidades del negocio, el soporte limitado por parte de los proveedores obliga a los equipos internos a dedicar más tiempo al mantenimiento, retrasando las iniciativas estratégicas. Como resultado, el 99 % de los encuestados externalizan servicios clave de TI, especialmente en ciberseguridad, infraestructura y soporte de aplicaciones, para complementar la capacidad interna y reducir el riesgo operativo. La optimización es otra vía mediante la cual las organizaciones pueden extraer mayor valor de sus inversiones en software empresarial y eliminar obstáculos que retrasan los proyectos y frenan la innovación.

Conclusión clave n.º 4: El C-suite prioriza la resiliencia ante el aumento de los riesgos y las limitaciones de los proveedores

El 69 % de los líderes anticipa cambios significativos en el horizonte de sus inversiones en ERP.

La totalidad de los encuestados (100 %) indicó que la reducción del riesgo empresarial es una prioridad clave este año, lo que subraya la preocupación constante por las amenazas de ciberseguridad, las interrupciones en la cadena de suministro y la volatilidad económica. Para aumentar la agilidad y la resiliencia del negocio, los líderes invierten en planes de continuidad del negocio (45 %), asegurar proveedores alternativos (45 %) y reforzar sus plantillas (44 %). El bloqueo por parte de los proveedores sigue siendo una fuente constante de frustración para el 35 % del C-suite, que cita las actualizaciones forzadas, la flexibilidad limitada y los altos costos como barreras para alcanzar objetivos tecnológicos a largo plazo.

“Se está replanteando el modelo tradicional de ERP a medida que nuevas tecnologías como la IA agentiva redefinen las expectativas en términos de velocidad, flexibilidad e inteligencia”, señaló Joe Locandro, CIO global de Rimini Street. “Los ejecutivos quieren la libertad de modernizar e innovar en sus propios términos, para romper con los ciclos de actualización impuestos por los proveedores que consumen presupuesto sin aportar un valor proporcional. Al estabilizar y maximizar la base de ERP ya existente, las organizaciones pueden redirigir tiempo y recursos hacia iniciativas estratégicas impulsadas por la IA que generen resultados más significativos”.

Se encuentra disponible el informe completo para su descarga: C-suite Imperatives: Accelerating Innovation in a Shifting Landscape.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa que integra el índice Russell 2000®, es un proveedor mundial de confianza y eficacia demostrada, que presta servicios de soporte integral para software empresarial de misión crítica, servicios gestionados y soluciones ERP innovadoras con IA agencial. Además, es el proveedor líder de soporte de terceros para el software de Oracle, SAP y VMware, con miles de contratos para prestar servicios de TI a las organizaciones de la Fortune Global 100, Fortune 500, del mercado medio, del sector público y gubernamentales que han aprovechado la metodología de Rimini Smart Path™ para lograr mejores resultados operativos, ahorrar miles de millones de dólares estadounidenses y financiar la IA y demás innovaciones.

Para obtener más información, visite www.riministreet.com, y comuníquese con Rimini Street en X, Facebook, Instagram y LinkedIn.

Declaraciones prospectivas

