Una novia fue acompañada el dia de su boda por el receptor del corazón de su padre

Jeni Stepien no pudo contener las lágrimas cuando abrazó a Arthur Thomas por primera vez el viernes y sintió el corazón de su padre latiendo dentro de él. “¿Lo sientes?”. Ella sostuvo llorando su muñeca y pecho y asintió en silencio.

El padre de Stepien, Michael Stepien, fue asesinado en un robo en 2006 cuando ella tenía 23 años. Después de pasar 24 horas en soporte vital, la familia aceptó lo inevitable y donó sus órganos, dijo Stepien a The Huffington Post.

En ese momento, Thomas, a quien la familia de Stepien llama “Tom”, llevaba casi 10 años esperando un trasplante de corazón en su hogar en Nueva Jersey. “Iba a morir si no recibía un nuevo corazón en los próximos días”, dijo Stepien a HuffPost por correo electrónico el domingo. “Tom recibió el corazón de mi padre en las siguientes 48 horas”.

La Navidad después de su trasplante, escribió a la familia de Stepien agradeciéndoles por lo que habían hecho.

Las familias se mantuvieron en contacto a lo largo de los años a través de cartas y llamadas telefónicas, pero no fue hasta que comenzaron a planificar la boda de Jeni Stepien que ella vio la oportunidad perfecta para que se conocieran.

“Cuando mi prometido propuso matrimonio, una de las primeras cosas en las que pensé fue ‘¿pero quién me llevará del brazo hasta el altar?’ No se me ocurrió nadie más significativo que Tom”, dijo. Unos días después de enviar la carta, recibió una llamada telefónica, dijo. La respuesta de Tom fue sí. Se encontró con él por primera vez el viernes.

“Conocer a Tom fue increíble”, dijo. “Es un hombre tan amable y generoso. Se podía notar que estaba muy agradecido por su vida, y eso irradiaba de él”.

La decisión de invitar a Thomas trajo alegría a toda su familia, agregó Stepien.

“Mi madre también se conmovió mucho con la idea y pensó que era un gesto muy apropiado para honrar a mi padre. Sabía lo importante que sería para ella y mi hermana recibir este cierre al conocer finalmente a Tom”, dijo.

Al compartir su historia, Stepien dijo que espera enviar un mensaje a los demás: los donantes de órganos sí importan.

“La donación de órganos puede brindar la oportunidad de una segunda oportunidad en la vida. Es un regalo excepcional, desinteresado y generoso, y siempre es apreciado por el receptor”, dijo. “Pudimos ver cómo Tom progresaba maravillosamente todos estos años, simplemente prosperando, y eso, a su vez, nos ayudó con nuestro propio