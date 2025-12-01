Una niña, un ascensor y un mundo de emociones: El elevador de Albie llega a Edye este diciembre

La serie original de Edye y WHYY (PBS Philadelphia) acompaña a los niños en sus primeras aventuras de crecimiento emocional y artístico.

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Edye, la única plataforma de contenido premium para niños en edad preescolar diseñada especialmente para Latinoamérica y el mercado hispano de los Estados Unidos, anuncia el estreno de su nueva serie original El Elevador de Albie, una coproducción con WHYY (PBS Philadelphia) que estará disponible a partir del 1 de diciembre.









El Elevador de Albie invita a los niños a descubrir el arte, las emociones y el poder de la creatividad a través de la mirada curiosa y entusiasta de Albie, una niña de siete años que vive en un lugar muy especial. Desde el ascensor que su familia ha operado por generaciones lleno de color, arte y detalles únicos, Albie acompaña a sus vecinos a sus destinos, ¡y a veces mucho más lejos! Gracias al 'modo estelar', el elevador puede transportarlos a lugares mágicos donde personalidades reales les enseñan a ver el mundo desde nuevas perspectivas.

Cada episodio comienza con Albie en medio de sus juegos, inventando canciones y preparándose para un nuevo día. A lo largo de sus aventuras, descubre aprendizajes emocionales y sociales propios de su edad —como la paciencia, la empatía o los celos, y con la ayuda de sus amigos y de personalidades invitadas, encuentra formas creativas de resolverlos.

La serie fomenta el desarrollo socioemocional de los niños en edad preescolar, abordando temas como la identidad positiva, la empatía, la cooperación, la resolución de conflictos y la valoración de la diversidad. Además, El Elevador de Albie integra aprendizajes artísticos visuales, escénicos y literarios, inspirando a los niños a crear, responder y conectar con el arte y con su comunidad. El currículo fue desarrollado con base en los lineamientos del National Association for the Education of Young Children (NAEYC) y el PBS Kids Arts Learning Framework.

“En Edye creemos profundamente en el poder del arte y las emociones para nutrir el desarrollo integral de los niños”, comentó Erika Vogt-Lowell, vicepresidenta de contenido y estrategia de HITN. El Elevador de Albie refleja nuestra misión de ofrecer programas que acompañen a los más pequeños en sus primeros aprendizajes, estimulando su imaginación y enseñándoles a comprender el mundo con empatía y creatividad.”

Por su parte, Caitlin Corkery, productora de El Elevador de Albie para WHYY, destacó: “En El Elevador de Albie quisimos crear un espacio donde los niños se sientan comprendidos y empoderados para expresar lo que sienten. A través del arte y la imaginación, buscamos mostrar que cada emoción —grande o pequeña— es una oportunidad para aprender y crecer.”

Con El Elevador de Albie, Edye reafirma su compromiso de ofrecer contenido educativo y entretenido de alta calidad, cuidadosamente diseñado para acompañar a los niños en sus primeros pasos hacia un futuro lleno de curiosidad, arte y descubrimiento.

Edye es una marca de HITN, una organización estadounidense sin fines de lucro, dedicada a mejorar la vida de la comunidad a través del uso de tecnologías de vanguardia.

Acerca de Edye

Edye es una plataforma de contenido premium para niños en edad preescolar, que incluye una plataforma SVOD, el canal lineal de televisión de paga Edye-TV, bloques de programación para televisión abierta y diversos juegos y actividades digitales. Edye ofrece contenido divertido y seguro, seleccionado por expertos en contenido infantil. Edye cuenta con una de los catálogos más grandes de series preescolares de calidad internacional, que incluye personajes muy queridos por los niños, así como juegos, actividades, libros electrónicos y guías para ayudar a los padres a conocer el valor y los beneficios del contenido. Edye está actualmente disponible en las principales plataformas y dispositivos digitales, así como a través de operadores de televisión de pago, Internet y telefonía móvil en los Estados Unidos y América Latina.

Acerca de WHYY

WHYY, el principal proveedor independiente y no comercial de medios públicos, con sede en Filadelfia, Pensilvania, lleva más de 70 años prestando servicio a la región del Atlántico medio de los Estados Unidos, que incluye el sureste de Pensilvania, el sur de Nueva Jersey y todo Delaware. La misión de WHYY es involucrar al público, ampliar perspectivas y empoderar a las comunidades a través del aprendizaje permanente, la información veraz, el diálogo saludable y la amplificación de voces diversas. La lista de producciones y presentaciones nacionales de la emisora para los medios de comunicación públicos incluye Fresh Air with Terry Gross & Tonya Mosley, el galardonado programa de radio y podcast de lunes a viernes sobre arte y temas de actualidad; la serie de educación artística para niños Albie's Elevator; el programa y podcast semanal de ciencia y salud The Pulse, así como una variedad de documentales, series y especiales. WHYY es también la emisora Local Primary 1 (LP-1) del área operativa del Sistema de Alerta de Emergencias, encargada de recibir y retransmitir alertas a otras estaciones y sistemas de cable, asegurando que el público reciba información oportuna y potencialmente vital. Para obtener más información, visite WHYY.org.

