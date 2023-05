Una niña de un año resultó herida por el ataque de un perro pitbull

Un perro de raza pitbull atacó a una niña de un año de edad, ocasionándole heridas graves y requiriendo su hospitalización.

El suceso tuvo lugar en Lascano, una localidad en el departamento de Rocha, según informaron los medios citando fuentes de la jefatura policial. El perro implicado en el incidente pertenecía a la familia y se encontraba atado, sin embargo, atacó a la niña cuando se acercó a él.

La vecina de la bebé jugó un papel crucial al rescatarla. Ante la situación, ella actuó rápidamente y logró liberar a la niña apuñalando al perro con un cuchillo.

De acuerdo con u comunicado, la niña continúa hospitalizada en estado grave debido a sus heridas, especialmente en la cabeza.

Según lo informado por Subrayado, posteriormente el perro fue trasladado a una clínica veterinaria, donde tuvo que ser sacrificado debido a las heridas ocasionadas por el apuñalamiento.

En el mes de abril, se había registrado el malestar de los residentes después de una serie de incidentes de ataques de perros pitbull en la localidad.

“Me he dirigido a la comisaría y no se ha hecho nada al respecto. Estamos cansados de presentar denuncias y que no nos presten atención. Solo te hacen firmar un documento y eso es todo”, expresó una mujer, quien aseguró haber sido víctima de mordeduras en cuatro o cinco ocasiones, lamentando la situación.

Los aficionados a los perros a menudo se involucran en debates intensos sobre los pitbull y los numerosos casos de ataques a dueños y otras personas: ¿Son naturalmente agresivos?

Algunos sostienen que es inevitable que estos perros tengan episodios violentos, mientras que otros argumentan que su comportamiento depende por completo de la crianza y entrenamiento que reciben en el hogar.

Según la American Kennel Club, una organización que registra perros de raza pura en Estados Unidos, los pitbull tienen un pasado oscuro, ya que fueron criados originalmente para participar en peleas de perros.

“A pesar de esto, los perros criados para pelear contra otros de su especie eran intrínsecamente amigables con los seres humanos”, explicó la organización, destacando que su agresividad estaba dirigida exclusivamente hacia otros caninos.