Una llamada al 911 alerta la posible muerte de unos 80 inmigrantes atrapados en un camión

Un grupo 80 inmigrantes se encuentran en peligro y las autoridades de Texas en EEUU han emprendido una intensa búsqueda luego de una llamada al 911 por parte de una de las víctimas de trata de personas que busca el sueño americano.

Según el Sistema de Emergencia, se recibió comunicación telefónica de uno de los indocumentados que brindó escuetos detalles de su ubicación y que hasta el momento se desconoce su paradero.

‘Dios, no tenemos oxígeno’, se escucha al otro lado de la línea advirtiendo que 80 inmigrantes se encuentran atrapados en una camión cisterna y en eminente peligro.

De acuerdo con la persona que realizó la llamada, el camión cisterna es color blanco y se encuentra estacionado a la orilla de alguna carretera porque se escuchan vehículos pasar.

Autoridades han publicado la comunicación entre uno de los 80 inmigrantes para pedir a la población ayuda en la ubicación del camión cisterna y salvar a los inmigrantes que se encuentran sin oxígeno.

Desde que se registró la llamada han pasado al menos diez horas, lo que mantiene en alerta a las autoridades.

CONVERSACIÓN

¿Ve algo? – pregunta un operador del 911

No, no, no podemos ver nada, Dios, no tenemos oxígeno -responde la voz que clama por ayuda.

¿Está al lado de la autopista? – pregunta el operador.

Sí, escucho los coches (que pasan junto al camión).

Un camión cisterna, un camión cisterna blanco – dice una voz que pide ayuda al 911.

¿Blanco? – pregunta el operador.

Sí. Somos como 80 personas (80 inmigrantes) – añade la persona que llamó al 911.

¿Recuerda quién conducía? – pregunta el despachador.

No, no sabemos quién. ¡Ayuda! – vuelve a clamar.

¿Tiene otro teléfono celular? – pregunta el operador.

¡Ayuda! ¡Santo sea Dios, ayuda! -vuelve a clamar de forma desesperada.

¿Dónde comenzaste este viaje?… Lo perdí, dice luego de una pausa el despachador del 911.

El alguacil del condado de Bexar, Javier Salazar, ha calificado de desgarrador audio de la llamada porque se escucha claramente como las personas al fondo piden ayuda.

“Apostaría mucho dinero a que, si los contrabandistas encuentran a alguien en la parte trasera de ese tráiler que está muy, muy enfermo como resultado de las condiciones en las que estuvieron expuestos o incluso muerto, no harán lo correcto”, agregó el alguacil sobre el caso de los 80 inmigrantes que estarían en peligro.