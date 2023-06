Una joven madre que ya tiene 11 hijos tiene como objetivo tener 30 hijos con padres diferentes

La decisión de ser madre tiene un efecto significativo en diversos aspectos de la vida. Muchas mujeres eligen retrasarla o tener uno o dos hijos para poder brindarles atención y amor adecuados. No obstante, hay personas con opiniones divergentes al respecto.

La historia de una mujer se volvió viral en TikTok debido a su perspectiva poco convencional sobre la maternidad. A sus 23 años, ya es madre de 11 niños concebidos con 8 hombres diferentes. Además, tiene como objetivo tener 19 hijos más para alcanzar un total de 30, todos con diferentes padres.

La influencer conocida como Phi, originaria de Estados Unidos y residente en Memphis, captó la atención en las redes sociales al revelar su singular estilo de maternidad, lo cual generó polémica. No solo es madre de múltiples hijos, sino que también se asegura de que cada uno de ellos tenga un padre distinto.

A pesar de ello, Phi explicó que cuenta con motivos profundos que la llevaron a tomar esta decisión, una elección que pocos pueden comprender pero que le brinda una gran felicidad.

En TikTok, ella explicó: “Si tienes uno y le restas uno, te quedas con cero. Pero si tienes ocho y le quitas tres, aún te quedan cinco. Si solo tengo un padre y él me abandona o fallece, mis hijos se quedarían sin padre. Sin embargo, si tengo ocho y tres mueren o me abandonan, todavía me quedan cinco padres”.

Sin embargo, algo que ha captado la atención de numerosos usuarios en línea es que Phi también compartió la estrategia que utiliza para tener hijos, la cual involucra conocer a un número cada vez mayor de hombres.

De manera sarcástica, Phi respondió: “Por lo general, publico un anuncio en Marketplace o, si veo una valla publicitaria vacía, coloco un anuncio allí. Nada demasiado extravagante”.

Como era de esperarse, la historia de esta joven madre generó diversas reacciones entre los usuarios en línea. Muchos cuestionaron sus decisiones y expresaron preocupación por las condiciones en las que viven sus 11 hijos.

Algunos comentarios que se pueden destacar son: “No vas a tener una relación seria con un chico decente si ocho chicos no quieren que pienses que el noveno te molestará”, “¿Por qué preocuparse por las decisiones de otra mujer?”, “Se preocupan tanto por ti que se marcharon”, “¿Te equivocaste ocho veces?”, “Personalmente, podría hacerlo pero nunca lo haría, pero es su vida… ¡Ella tiene que vivirla! Buena suerte”.