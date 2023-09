Una investigación innovadora descubre el fundamento de la “conciencia perceptiva”

Un equipo de investigadores de la Universidad Atlántica de Florida afirma haber descubierto el secreto de cómo los seres humanos y los bebés aprenden a comportarse con un propósito.

Los resultados de su investigación, que se publicaron en agosto en la revista científica Proceedings of the National Academy of Science, muestra sobre la psicología de los bebés, que constituye su enfoque principal de estudio.

El neurocientífico J. A. Scott Kelso, autor principal del estudio, comentó en un comunicado que “los bebés en nuestro estudio han demostrado algo profundamente revelador: que hay acción incluso en medio de la inacción, y también inacción en medio de la acción. Ambas ofrecen información valiosa al bebé mientras explora el mundo y su lugar en él”.

Agregó que “la interacción entre el movimiento y la calma se combinan para formar el cimiento de la percepción consciente del bebé, otorgándole la capacidad de ejercer influencia deliberada en su entorno”.Para llegar a esta conclusión, Kelso y su equipo llevaron a cabo un experimento peculiar: colocaron un móvil sobre la cabeza de varios bebés y al principio los dejaron observar cómo se movía en un patrón circular.

Luego, conectaron el móvil al pie de los sujetos, de modo que cuando los bebés daban patadas, el objeto se movía. De esta manera, pudieron observar el momento en que los movimientos del bebé dejaban de ser aleatorios y se volvían intencionales. Según Kelso, este momento se caracteriza por un cambio en el patrón de los movimientos del bebé, que se vuelven mucho más intensos.

Una de las claves del estudio reside en el papel que los investigadores otorgan al entorno, que consideran una parte fundamental del proceso mediante el cual surge la intencionalidad. Kelso sostiene que la retroalimentación positiva amplifica y enfatiza la relación causa-efecto entre el movimiento del bebé y el móvil.

“Cuando alcanza un nivel esencial de coordinación, el bebé identifica sus propias habilidades causales y transita de un comportamiento espontáneo a uno con propósito deliberado.”. Este momento se caracteriza por un aumento repentino en la velocidad de los movimientos del bebé”, agregó Kelso. Los fundamentos de esta idea provienen de la teoría de la dinámica de la coordinación, desarrollada por Kelso y sus colegas, que entiende el movimiento coordinado no solo como patrones de movimiento del bebé, sino como el resultado de un sistema de ecuaciones capaz de describir desde células hasta sociedades.

En este sentido, al analizar detenidamente los movimientos de los bebés, los investigadores observaron patrones no solo en sus acciones, sino también en sus momentos que el bebé hace pausa. Kelso explicó en el comunicado que “la coordinación entre el movimiento y la quietud constituye conjuntamente la unidad de la conciencia del bebé, permitiéndole influir intencionalmente en el mundo que lo rodea”.

Los investigadores esperan que este conocimiento sobre los patrones que siguen los bebés al aprender a actuar de manera intencional contribuya al desarrollo de tratamientos médicos para bebés más efectivos.