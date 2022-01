Una investigación de CSC descubre que actores independientes siguen allanando el camino para actividades maliciosas entre miles de dominios relacionados con la COVID

Gracias a la innovadora plataforma DomainSec de CSC, surgen nuevos detalles sobre las amenazas en línea de la COVID-19

WILMINGTON, Delaware–(BUSINESS WIRE)–CSC, líder mundial en seguridad de negocios, legal, fiscal y de dominios, anunció hoy hallazgos clave en su nuevo informe, donde se detalla que desde enero de 2020 se registraron casi 500 000 dominios que contienen términos relacionados con la COVID. Muchos de esos dominios web pueden constituir una amenaza para marcas y consumidores debido a sus conductas y patrones de registro. Esta investigación forma parte del informe más reciente de CSC, “Two Year Analysis: The Impact of COVID-19 on Internet Security and Safety” (Análisis bienal: el impacto de la COVID-19 en la protección y la seguridad de Internet).





Las conclusiones del informe se generaron con la recientemente lanzada plataforma DomainSecSM, que conecta nombres de dominio recién registrados, abandonados y existentes, marcas en línea y fraude (phishing). DomainSec es la primera herramienta de su clase en ofrecer un enfoque holístico hacia la protección y la defensa de los ecosistemas de portfolio de dominios de las marcas. Utiliza tecnología patentada, combinada con aprendizaje automático, inteligencia artificial y tecnología de clustering para generar un invaluable panorama de seguridad que ayuda a prevenir incidentes de abuso de marcas y ciberseguridad.

CSC identificó un patrón de altos y bajos (heurística), con picos de registros de dominios relacionados cada vez que se producía una noticia importante vinculada con la COVID. Recientemente, la aparición de la variante Omicrón dio lugar a más conductas inquietantes. En 2021 se registraron casi 1200 dominios donde se incluía “omicron” como palabra clave, 832 de ellos (el 70 %) en un lapso de dos semanas, entre el 26 de noviembre y el 6 de diciembre. La gran cantidad de dominios provocó tráfico erróneo y redirección de tráfico, solicitud de donaciones o promoción de inversiones en criptomonedas.

CSC también evaluó la conducta de registro de dominios relacionada con sitios web que utilizan los nombres de marca Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud y sus variantes, según aparecen en la URL. CSC descubrió que el 80 % de los 350 dominios que contienen estos nombres estaban registrados a nombre de terceros. La mitad de los dominios no tiene contenidos publicados y se consideran “latentes”; se sabe que los ciberdelincuentes utilizan dominios latentes de modo estratégico, para activarlos cuando están listos para lanzar un ataque coordinado. De los dominios latentes, lo más preocupante es que casi el 33 % está configurado para enviar y recibir correo electrónico con registros MX activos, algo que puede servir como plataforma de lanzamiento para que actores maliciosos lleven a cabo ataques contra marcas y consumidores mediante phishing o malware.

“En CSC, creemos que la inteligencia relacionada con la seguridad de dominios se traduce en poder. El pico en el registro de dominios relacionados con la COVID en los últimos dos años demuestra de qué forma los actores maliciosos aprovechan para su beneficio los eventos públicos importantes”, señala Ihab Shraim, director de tecnología de servicios de marcas digitales de CSC. “En la economía digital actual, el ciberdelito vinculado con los nombres de dominio está creciendo de forma exponencial, afectando a organizaciones, clientes, socios y a toda la cadena de suministro conectada a Internet. A través de nuestra revolucionaria plataforma DomainSec, los encargados de tomar decisiones clave pueden acceder a un panorama de seguridad de dominios preciso que analiza y mitiga los vectores de amenazas dirigidos a sus portfolios de nombres de dominios y marcas en línea relacionadas”.

Para acceder al informe completo y a detalles adicionales, visite nuestro sitio web.

