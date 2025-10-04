Una firma de investigación independiente nombró a Mindbreeze como Líder en la Evaluación Forrester de Plataformas de Búsqueda Cognitiva

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Mindbreeze, proveedor global líder en soluciones de gestión del conocimiento basadas en IA, fue reconocido como Líder en The Forrester Wave™: Cognitive Search Platforms, Q4 2025 ("The Forrester Wave™: Plataformas de búsqueda cognitiva, cuarto trimestre de 2025").





Forrester evaluó a catorce proveedores de búsqueda cognitiva en función de su oferta actual, estrategia y la opinión de sus clientes. Mindbreeze obtuvo este reconocimiento por la solidez y seguridad de su plataforma, las experiencias positivas de los clientes y su visión para ayudar a las empresas a transformar el conocimiento en un activo accionable en tiempo real.

Puede acceder gratuitamente al informe en el sitio web de Mindbreeze.

En su evaluación, Forrester destaca que "Mindbreeze es una excelente opción para las empresas que buscan una plataforma de búsqueda cognitiva que combine máxima seguridad y gran flexibilidad". El informe también señala que "las capacidades superiores de Mindbreeze incluyen un sólido proceso de incorporación, comprensión e indexación contextual de los datos". Los clientes entrevistados por Forrester han "informado experiencias muy positivas al trabajar con el equipo de Mindbreeze en la selección e implementación de la plataforma".

"Consideramos que este nombramiento en la edición de The Forrester Wave como Líderes —y con la puntuación más alta en la categoría de oferta actual— refleja nuestro compromiso de brindar soluciones de inteligencia artificial seguras y de nivel empresarial en distintos entornos de implementación, capaces de responder a los diversos casos de uso de nuestros clientes. Igualmente importante es que destacó nuestro compromiso de ayudar a los clientes a prepararse para el futuro de la IA agéntica y transformar el conocimiento en inteligencia accionable", afirmó Daniel Fallmann, fundador y director ejecutivo de Mindbreeze.

Más de 2700 de las compañías más grandes del mundo utilizan Mindbreeze InSpire como solución de búsqueda basada en IA —segura y precisa— para una gestión proactiva del conocimiento.

Acceda ahora a The Forrester Wave™: Cognitive Search Platforms, Q4 2025.

La evaluación "The Forrester Wave™: Cognitive Search Platforms, Q4 2025" clasifica a los proveedores en tres categorías: Líderes, Competidores Fuertes y Aspirantes. El análisis abarca a los proveedores más relevantes del mercado, aunque no representa la totalidad de la oferta existente.

El informe "The Forrester Wave™: Cognitive Search Platforms, Q4 2025" fue elaborado por Rowan Curran y publicado el 3 de octubre de 2025.

Forrester no respalda a ninguna empresa, producto, marca o servicio incluido en sus publicaciones de investigación ni recomienda a ninguna persona seleccionar los productos o servicios de determinada compañía o marca en base a dichas calificaciones. La información está basada en los mejores recursos disponibles. Las opiniones reflejan el criterio al momento de la publicación y están sujetas a cambios. Para más información, consulte la política de objetividad de Forrester aquí .

Acerca de Mindbreeze

Mindbreeze es el líder global en inteligencia empresarial impulsada por IA, con sede en Europa y Estados Unidos. Mindbreeze InSpire redefine la manera en que las organizaciones acceden y utilizan la información. Gracias a su inteligencia artificial avanzada, transforma datos complejos en información procesable y conecta y analiza de forma integral los sistemas de la empresa.

A diferencia de las soluciones tradicionales, nuestros agentes de IA proporcionan información de alta relevancia, hiperconsciente del contexto, adaptada a las necesidades únicas de cada empresa, lo que permite tomar decisiones con mayor inteligente y velocidad. Con capacidades de integración inigualables, seguridad de datos y automatización en su núcleo, Mindbreeze InSpire maximiza el valor de tu ecosistema de información mientras impulsa la innovación.

Respaldada por líderes del sector y reconocida por su tecnología de vanguardia, Mindbreeze lidera la apertura de nuevas dimensiones en la inteligencia empresarial.

Encuentre más información en www.mindbreeze.com o síganos en LinkedIn y X: @Mindbreeze.

