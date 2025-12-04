Una encuesta de la Asociación J-HOTATE revela un gran interés por las vieiras japonesas entre los turistas internacionales

— El 74 % muestra su intención de comprarlas; más del 60 % está interesado en comerlas crudas —

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--La Asociación para la Promoción de la Exportación de Vieiras de Japón («J-HOTATE Association»), cuyo objetivo impulsar la exportación de vieiras japonesas, llevó a cabo una encuesta para conocer el grado de conocimiento, la intención de compra y las preferencias culinarias de los consumidores extranjeros. La encuesta se realizó en Osaka coincidiendo con la Exposición Internacional de Japón 2025 (Osaka–Kansai Expo) entre 113 turistas internacionales de 34 países.









Los resultados pusieron de relieve que el conocimiento de las vieiras japonesas era del 45,1 %, ligeramente por debajo de la mitad de los encuestados. Sin embargo, el 74,4 % de ellos afirmó que compraría vieiras japonesas si estuvieran disponibles en sus países de origen, lo cual muestra una fuerte intención de compra. Además, el 65,5 % expresó su interés en probar las vieiras crudas, lo que sugiere una creciente curiosidad por consumir marisco crudo, estrechamente vinculado a la cultura gastronómica japonesa.

Cuando se les preguntó por sus estilos de cocción preferidos para las vieiras, la barbacoa, los platos fritos y el sushi/sashimi superaron individualmente el 50 %, demostrando con ello un amplio interés por diversos estilos de cocción, desde preparaciones a la parrilla y fritas hasta consumirlas crudas. Se evidencia así que la versatilidad de las vieiras contribuye a su atractivo en los mercados extranjeros.

La encuesta también recalcó que las vieiras japonesas son apreciadas no solo por su sabor, tamaño, calidad y frescura, sino también por sus beneficios nutricionales y su idoneidad para una amplia gama de usos culinarios. Asimismo, el desconocimiento sigue siendo un obstáculo para expandir su compra. Se prevé que ofrecer la oportunidad de degustarlas y celebrar eventos especializados sea eficaz para abordar este reto.

La J-HOTATE Association seguirá promoviendo el atractivo de las vieiras japonesas en todo el mundo aprovechando el tirón de la popularidad del sushi y el sashimi a nivel mundial, con iniciativas comunicativas y promocionales multilingües destinadas a ampliar el alcance del mercado.

Acerca de las vieiras japonesas

Las vieiras japonesas (a las que llamamos HOTATE [Hoh-Tah-Teh]) son muy apreciadas por su sabor, tamaño y calidad. Las vieiras frescas se pueden disfrutar a lo largo de todo el año gracias a los métodos de cultivo y la recolección respetuosos con el medio ambiente de Japón y a la tecnología avanzada para mantener su frescura. Las regiones de producción, como Hokkaido, Aomori, Iwate y Miyagi, se benefician de unas corrientes oceánicas ricas en nutrientes y cuentan con algunas de las capturas de vieiras más grandes del mundo.

Las vieiras también son conocidas por ser un marisco saludable, rico en nutrientes como la vitamina B1, que alivia el cansancio y mejora la concentración, y la taurina, conocida por favorecer las funciones cardíacas y hepáticas, así como ayudar a prevenir la diabetes. Además, las vieiras tienen un alto contenido en proteínas y son bajas en calorías, lo cual las convierte en un superalimento.

Japón cuanta con un emplazamiento único en el sentido de que sus caladeros y puertos están situados cerca los unos de los otros, permitiendo procesar y distribuir las vieiras inmediatamente después de su recolección, lo cual favorece el hábito cultural de consumirlas crudas. Hoy en día, las tecnologías de congelación rápida permiten enviar las vieiras al extranjero manteniendo su alta calidad.

Acerca de la Asociación para la Promoción de la Exportación de Vieiras de Japón («J-HOTATE Association»)

La Asociación Japonesa para la Promoción de la Exportación de Vieiras (J-HOTATE Association) se constituyó en octubre de 2023 con la finalidad de ampliar las exportaciones de vieiras japonesas y productos derivados de alta calidad y sabor saludable mediante un cultivo sostenible. En la actualidad, la J-HOTATE Association está compuesta por setenta y cuatro miembros, entre los que se incluyen productores (cooperativas pesqueras), procesadores y distribuidores relacionados con la pesca de Japón y comerciantes. https://j-hotate.com/

