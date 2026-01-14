Una app viral en China alerta sobre la soledad de quienes viven solos

Una aplicación móvil con un nombre provocador se ha vuelto viral en China en las últimas semanas, al conectar con la soledad y el malestar emocional que experimenta una parte creciente de la población joven. La app, llamada “¿Estás muerto?”, está pensada especialmente para personas que viven solas y busca ofrecer una forma básica de supervisión y acompañamiento.

El funcionamiento es simple: los usuarios deben registrarse en la aplicación cada día para confirmar que se encuentran bien. Si pasan varios días sin actividad, el sistema envía automáticamente una alerta a un contacto de emergencia previamente designado, lo que permite que un familiar o amigo verifique su situación.

El éxito de la aplicación ha puesto en evidencia una realidad social más amplia en China, un país de aproximadamente 1.400 millones de habitantes donde cada vez más personas viven solas. Este fenómeno está asociado, según analistas, al aumento del aislamiento social, la presión económica y las dificultades emocionales que afectan especialmente a los jóvenes en las grandes ciudades.

La popularidad de “¿Estás muerto?” refleja así no solo el ingenio tecnológico, sino también una creciente preocupación por el bienestar y la salud mental en una sociedad cada vez más individualizada.