Una afiliada de Walton Street cerró la adquisición de Advance Real Estate, una empresa de desarrollo y operación de inmuebles industriales en México con un portafolio de más de 10,4 millones de pies cuadrados de área rentable industrial y logística

CIUDAD DE MÉXICO–(BUSINESS WIRE)–Una afiliada de Walton Street Capital, L.L.C (“Walton Street”) cerró la adquisición de Advance Real Estate, una empresa de desarrollo y operación de inmuebles industriales y logísticos en México con un portafolio de 61 edificios industriales “Clase A” con más de 10,4 millones de pies cuadrados de área rentable (GLA – gross leasablea área – por sus siglas en inglés) y más de 13,6 millones de pies cuadrados de terreno para desarrollo industrial con capacidad para desarrollar aproximadamente 6,5 millones de pies cuadrados de GLA adicionales.





Desde 2010, vehículos con participación de afiliadas de Walton Street México han adquirido o desarrollado más de 48 millones de pies cuadrados de GLA de inmuebles industriales en más de 200 propiedades. Con esta adquisición, el portafolio industrial actual en México propiedad de afiliadas de Walton Street suma más de 22 millones de pies cuadrados de GLA industrial distribuidos en 133 edificios y terrenos con potencial para desarrollar aproximadamente 9 millones de pies cuadrados de GLA industrial adicionales. Esto representa un portafolio geográficamente diversificado con presencia en 15 de los principales mercados industriales de México.

Federico Martin del Campo, CEO de Walton Street México, expresó que “ Esta adquisición es prueba de las capacidades de Walton Street en la ejecución de transacciones y consolida aún más la posición de Walton Street México en el mercado inmobiliario industrial y logístico en México”.

Además, el Sr. Martin del Campo mencionó que “ esta transacción llega en un momento en el que el sector industrial y logístico continúa mostrando un crecimiento significativo y una dinámica positiva gracias a las recientes tendencias de nearshoring y a la continuación de años de fortaleza de la industria inmobiliaria industrial en México. Walton Street considera que el sector industrial y logístico en México continuará impulsando al país y esperamos seguir participando en el fortalecimiento de la economía mexicana”.

Acerca de Walton Street Capital, L.L.C.: Walton Street es una empresa de inversión inmobiliaria de capital privado. Desde su creación en 1994, las afiliadas de Walton Street han recaudado más de US$ 15.000 millones en compromisos de capital. Las afiliadas de Walton Street han participado activamente en la industria inmobiliaria en México desde 1998 y han recaudado más de US$ 2.700 millones de dólares en compromisos de capital de inversionistas institucionales. A la fecha, las afiliadas de Walton Street han invertido y comprometido más de US$ 1.300 millones de dólares en activos inmobiliarios industriales en México y esperan seguir participando activamente en este sector.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

