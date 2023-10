Un trío de científicos se lleva el Premio Nobel de Química por aportes sobre puntos cuánticos

La Academia de Ciencias Suecas informó que el Premio Nobel de Química es para un trío de científicos que han dado sus aportes sobre puntos cuánticos.

Los ganadores son el francés Moungi Bawendi del Massachusetts Institute of Technology, el estadounidense Louis Brus de la Universidad de Columbia y el ruso Aleixei Ekimov de Nanocrystals Technology.

Según la Academia, el trío de científicos fueron premiados por el “descubrimiento y la síntesis de puntos cuánticos”.

El aporte se resume en que las partículas tienen propiedades únicas y ahora difunden su luz desde pantallas y lámparas LED.

La confirmación del Premio Nobel se da luego de que se anunciaran los ganadores del Premio Nobel de Medicina y Premio Nobel de Física.

El galardón del 2023 estuvo rodeado de una presunta filtración por error. Varios medios de comunicación anunciaron que el trío de científicos eran los galardonados, aun sin que se oficializara por la Academia.

El presidente del Comité del Premio Nobel de Química, Johan Aqvist, enfatizó en que “puntos cuánticos tienen muchas características fascinantes e inusuales”, destacando que estas partículas “tienen diferentes colores dependiendo de su tamaño”.

Los logros por separado de estos tres expertos dieron como resultado importantes avances en la química.

Brus fue el primero en demostrar la existencia de efectos cuánticos que dependían del tamaño de las partículas que flotaban libremente en un líquido.

Ekimov logró crear efectos cuánticos en un vidrio de color, demostrando que el tamaño de las partículas afecta el color del cristal.

Bawendi “revolucionó la producción química de puntos cuánticos”, lo que dio como resultado “partículas casi perfectas”.

“Los investigadores creen que en el futuro [los puntos cuánticos] podrían contribuir a la electrónica flexible, sensores diminutos, células solares más delgadas y comunicación cuántica encriptada. Pero solo hemos comenzado a explorar el potencial de estas partículas diminutas”, resalta el comunicado de la Academia.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Chemistry to Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus and Alexei I. Ekimov “for the discovery and synthesis of quantum dots.” pic.twitter.com/qJCXc72Dj8

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2023